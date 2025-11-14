Cyberangriff bei woom

Wien (ots) - Am Freitag, den 07. November 2025 war die woom GmbH von einem

Cyberangriff betroffen. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen gelang es einer

international agierenden Hackergruppe im Rahmen einer großflächigen

Cyberattacke, in Teile der Systemlandschaft des Unternehmens einzudringen.



woom hat umgehend alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Gemeinsam mit einem

internationalen Expertenteam der Agentur Cyberschutz hat woom den Vorfall sofort

analysiert, eingedämmt und erfolgreich bearbeitet. Durch die schnelle Reaktion

und das koordinierte Vorgehen konnten alle Systeme schnellstmöglich und

vollständig wiederhergestellt werden. Es gibt Hinweise, dass teilweise

Informationen von Kund*innen betroffen sein könnten, allerdings keine sensiblen

Daten.





Die Sicherheit der Daten und Systeme hat für woom oberste Priorität. woom

investiert auch in Zukunft laufend in modernste Sicherheitsstandards und die

Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, um das höchstmögliche Schutzniveau

sicherzustellen.



Über woom



woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz

in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den

fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer

Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf

dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu

bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und

auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe

bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom

Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs

bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA, den Mittleren Osten,

Japan und China - radeln Kids und Teens auf woom bikes.



