Cyberangriff bei woom
Wien (ots) - Am Freitag, den 07. November 2025 war die woom GmbH von einem
Cyberangriff betroffen. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen gelang es einer
international agierenden Hackergruppe im Rahmen einer großflächigen
Cyberattacke, in Teile der Systemlandschaft des Unternehmens einzudringen.
woom hat umgehend alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Gemeinsam mit einem
internationalen Expertenteam der Agentur Cyberschutz hat woom den Vorfall sofort
analysiert, eingedämmt und erfolgreich bearbeitet. Durch die schnelle Reaktion
und das koordinierte Vorgehen konnten alle Systeme schnellstmöglich und
vollständig wiederhergestellt werden. Es gibt Hinweise, dass teilweise
Informationen von Kund*innen betroffen sein könnten, allerdings keine sensiblen
Daten.
Cyberangriff betroffen. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen gelang es einer
international agierenden Hackergruppe im Rahmen einer großflächigen
Cyberattacke, in Teile der Systemlandschaft des Unternehmens einzudringen.
woom hat umgehend alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Gemeinsam mit einem
internationalen Expertenteam der Agentur Cyberschutz hat woom den Vorfall sofort
analysiert, eingedämmt und erfolgreich bearbeitet. Durch die schnelle Reaktion
und das koordinierte Vorgehen konnten alle Systeme schnellstmöglich und
vollständig wiederhergestellt werden. Es gibt Hinweise, dass teilweise
Informationen von Kund*innen betroffen sein könnten, allerdings keine sensiblen
Daten.
Die Sicherheit der Daten und Systeme hat für woom oberste Priorität. woom
investiert auch in Zukunft laufend in modernste Sicherheitsstandards und die
Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, um das höchstmögliche Schutzniveau
sicherzustellen.
Über woom
woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz
in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den
fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer
Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf
dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu
bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und
auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe
bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom
Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs
bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA, den Mittleren Osten,
Japan und China - radeln Kids und Teens auf woom bikes.
Pressekontakt:
woom GmbH
Belinda Ableitinger, Pressesprecherin woom
Telefon: +43664-888-22-837
E-Mail: mailto:belinda.ableitinger@woom.com
Website: https://woom.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136027/6158820
OTS: woom Kinderfahrräder
investiert auch in Zukunft laufend in modernste Sicherheitsstandards und die
Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, um das höchstmögliche Schutzniveau
sicherzustellen.
Über woom
woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz
in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den
fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer
Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf
dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu
bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und
auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe
bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom
Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs
bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA, den Mittleren Osten,
Japan und China - radeln Kids und Teens auf woom bikes.
Pressekontakt:
woom GmbH
Belinda Ableitinger, Pressesprecherin woom
Telefon: +43664-888-22-837
E-Mail: mailto:belinda.ableitinger@woom.com
Website: https://woom.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136027/6158820
OTS: woom Kinderfahrräder
Autor folgen