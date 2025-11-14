    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Cyberangriff bei woom

    Wien (ots) - Am Freitag, den 07. November 2025 war die woom GmbH von einem
    Cyberangriff betroffen. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen gelang es einer
    international agierenden Hackergruppe im Rahmen einer großflächigen
    Cyberattacke, in Teile der Systemlandschaft des Unternehmens einzudringen.

    woom hat umgehend alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Gemeinsam mit einem
    internationalen Expertenteam der Agentur Cyberschutz hat woom den Vorfall sofort
    analysiert, eingedämmt und erfolgreich bearbeitet. Durch die schnelle Reaktion
    und das koordinierte Vorgehen konnten alle Systeme schnellstmöglich und
    vollständig wiederhergestellt werden. Es gibt Hinweise, dass teilweise
    Informationen von Kund*innen betroffen sein könnten, allerdings keine sensiblen
    Daten.

    Die Sicherheit der Daten und Systeme hat für woom oberste Priorität. woom
    investiert auch in Zukunft laufend in modernste Sicherheitsstandards und die
    Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, um das höchstmögliche Schutzniveau
    sicherzustellen.

    Über woom

    woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz
    in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den
    fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer
    Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf
    dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu
    bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und
    auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe
    bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom
    Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs
    bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA, den Mittleren Osten,
    Japan und China - radeln Kids und Teens auf woom bikes.

    Pressekontakt:

    woom GmbH
    Belinda Ableitinger, Pressesprecherin woom
    Telefon: +43664-888-22-837
    E-Mail: mailto:belinda.ableitinger@woom.com
    Website: https://woom.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136027/6158820
    OTS: woom Kinderfahrräder




