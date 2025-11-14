DAX hat wieder andere Probleme – Anlauf auf Allzeithoch abgebrochen

Bereits vor einer Woche drehten die Technologieaktien in New York nach ihrem Absturz ins Plus und straften im Wochenverlauf zunächst alldiejenigen Lügen, die sich auf eine stärkere Korrektur eingestellt hatten. Heute nun der nächste Versuch der Bären, eine Entscheidung herbeizuführen, deren Ergebnis auch über die Börsenentwicklung in der kommenden Woche in Frankfurt entscheiden dürfte.

Während die Bären die vermeintliche Blase heute erneut zum Platzen bringen wollen, glauben die Bullen weiter fest an die Gewinnmaschine Künstliche Intelligenz und greifen auf dem Tief vom vergangenen Freitag wieder bei Aktien zu.

Kann sich die Wall Street noch vor dem Wochenende weiter von ihren Verlusten erholen, könnte auch der DAX den nächsten Test der 23.600er Marke heute als erfolgreich ad acta legen. Falls nicht, dürfte auch die deutsche Börse in der kommenden Woche vom ersten Herbststurm des Jahres heimgesucht werden.

Die Antwort auf die Frage, ob Blase oder nicht, könnte dann schließlich der Mittwochabend liefern, wenn Nvidia als Schlusslicht der Berichtssaison Zahlen und Ausblick präsentieren wird. Bis dahin sollte die Nervosität am Aktienmarkt anhalten, zumal auch bei allen anderen Asset-Klassen die Farbe Rot aktuell dominiert. Gold, Kryptowährungen und selbst Staatsanleihen verbuchen Verluste. Es sieht so aus, als würden viele auf dem falschen Fuß erwischt und von der aktuellen Hektik an der Börse erfasst und müssten aktiv werden.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 68% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

