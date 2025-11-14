    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Besonders beachtet!

    1165 Aufrufe 1165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Micron Technology Aktie schießt durch die Decke - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +6,73 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie schießt durch die Decke - 14.11.2025
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Die Micron Technology Aktie notiert aktuell bei 218,20 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,73 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,75  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 218,20, mit einem Plus von +6,73 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.000,00€
    Basispreis
    16,73
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.123,18€
    Basispreis
    16,74
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Micron Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +88,29 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -5,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +134,77 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,33 %
    1 Monat +20,19 %
    3 Monate +88,29 %
    1 Jahr +110,98 %

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 243,52 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.11. - Dow Jones schwach -1,00 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Micron Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +4,27 %
    -4,43 %
    +23,24 %
    +90,28 %
    +112,30 %
    +232,37 %
    +305,60 %
    +1.373,94 %
    +1.301,76 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Micron Technology Aktie schießt durch die Decke - 14.11.2025 Am 14.11.2025 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +6,73 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.