    Wirtschaft der Hauptstadtregion demonstriert breite Unterstützung für Bewerbungskonzept | Kai Wegner: "Olympische Spiele oberste Priorität"

    Berlin (ots) - Die Wirtschaft der Hauptstadtregion versammelt sich hinter der
    Berliner Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Rund 50
    Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Berliner und Brandenburger Wirtschaft
    haben in einer "Gemeinsamen Erklärung" ihre namentliche Zustimmung zum
    Bewerbungskonzept erklärt. Die Initiative geht vom Forum CEOs for Berlin
    (https://ceos-for-berlin.de/) des VBKI - Verein Berliner Kaufleute und
    Industrieller - aus.

    In der Erklärung heißt es: "Berlin steht vor einer historischen Chance -
    vielleicht der größten unserer Generation. Mit Leidenschaft und Überzeugung
    unterstützen wir die Bewerbung 'Berlin+'. Sie zielt auf weit mehr als eine
    Sportveranstaltung: Sie ist ein gesamtstädtisches Bekenntnis zu einer
    engagierten, nachhaltigen und offenen Zukunftsgestaltung unserer Metropole."

    Ihre Zustimmung zur "Gemeinsame Erklärung" dokumentierten die Top-Führungskräfte
    am Rande einer Zusammenkunft des VBKI-Forums CEOs for Berlin am 13. November
    2025 in der Skylounge der KPMG-Zentrale, in deren Verlauf unter anderem der
    Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner , die Berliner Sportsenatorin
    Iris Spranger und der Olympia-Beauftragte des Senats, Kaweh Niroomand , das
    Berliner Bewerbungskonzept vorstellten.

    In seinem Grußwort betonte der Regierende Bürgermeister die internationale
    Strahlkraft der Metropole Berlin. Er sagte: "Wenn Deutschland die Olympischen
    Spiele nach Deutschland holen möchte, dann geht das nicht ohne Berlin." Eine
    zentrale Referenz für die eigene Bewerbung sei Paris 2024, erklärte er. Paris
    habe eindrucksvoll gezeigt, welchen Schub Investitionen in Stadtumbau,
    Nachhaltigkeit und Wohnraum auslösen können; genau diese Impulse brauche man
    auch in Berlin und den neuen Ländern. Der Regierende Bürgermeister sprach von
    einer "riesigen Chance für ein neues Investitionsprogramm". Zudem habe Paris
    2024 demonstriert, wie positiv die Spiele auf das gesellschaftliche Klima wirken
    können. Der Zusammenhalt in der französischen Hauptstadt sei "einzigartig
    gewesen und trage bis heute". Abschließend stellte er klar, dass die Olympischen
    und Paralympischen Spiele für den Senat oberste Priorität hätten - "daran wird
    sich nichts ändern".

    Auch die Unterstützer verweisen in der "Gemeinsamen Erklärung" auf den
    gewaltigen Modernisierungs- und Innovationsschub, den Olympische und
    Paralympische Spiele für Stadt und Region bedeuten würden - mit Investitionen in
    Infrastruktur, Digitalisierung, Mobilität, Klimaschutz und Wohnungsbau. Das
    Konzept Berlin+ setze auf Nachhaltigkeit durch die Nutzung vorhandener
    Sportstätten, die Kooperation mit regionalen Partnern und die Schaffung eines
