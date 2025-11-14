Wirtschaft der Hauptstadtregion demonstriert breite Unterstützung für Bewerbungskonzept | Kai Wegner: "Olympische Spiele oberste Priorität"

Berlin (ots) - Die Wirtschaft der Hauptstadtregion versammelt sich hinter der

Berliner Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Rund 50

Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Berliner und Brandenburger Wirtschaft

haben in einer "Gemeinsamen Erklärung" ihre namentliche Zustimmung zum

Bewerbungskonzept erklärt. Die Initiative geht vom Forum CEOs for Berlin

(https://ceos-for-berlin.de/) des VBKI - Verein Berliner Kaufleute und

Industrieller - aus.



In der Erklärung heißt es: "Berlin steht vor einer historischen Chance -

vielleicht der größten unserer Generation. Mit Leidenschaft und Überzeugung

unterstützen wir die Bewerbung 'Berlin+'. Sie zielt auf weit mehr als eine

Sportveranstaltung: Sie ist ein gesamtstädtisches Bekenntnis zu einer

engagierten, nachhaltigen und offenen Zukunftsgestaltung unserer Metropole."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG! Long 83,00€ 0,62 × 14,27 Zum Produkt Short 94,50€ 0,62 × 14,27 Zum Produkt