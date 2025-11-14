Meshy erzielt einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 15 Mio. USD mit einem monatlichen Wachstum von 30 % und präsentiert Meshy 6 Preview für die 3D-Erstellung der nächsten Generation

SUNNYVALE, Kalifornien, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Meshy, ein führendes Unternehmen für generative 3D-KI aus dem Silicon Valley, hat nach der Einführung von Meshy 6 Preview im Oktober die Spitzenposition auf dem globalen Markt für generative 3D-KI übernommen. Das für seine Innovation gelobte Werkzeug hat sich schnell zum Favoriten der Branche entwickelt. In weniger als zwei Jahren hat Meshy einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 15 Mio. USD erzielt, ein monatliches Wachstum von 30 % aufrechterhalten und sich den größten globalen Marktanteil gesichert – und damit die Zukunft der Erstellung von 3D-Inhalten vorangetrieben.

Mit dem rasanten Fortschritt der generativen KI erfährt die Erstellung von 3D-Inhalten derzeit einen beispiellosen Wandel. Allerdings sind herkömmliche 3D-Modellierungsprozesse häufig komplex, zeitaufwendig und mit erheblichen Kosten verbunden, was die kreative Entfaltung lange Zeit einschränkte. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 verfolgt Meshy.ai die Mission, „Unleash 3D Creativity" (3D-Kreativität entfesseln) zu verwirklichen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von KI die Hürden für die 3D-Erstellung erheblich zu senken und die zeitaufwändigen traditionellen Arbeitsabläufe grundlegend zu verändern, um zum „Canva für 3D" zu werden.

„Meshy treibt den Wandel in der Erstellung von 3D-Inhalten voran", erklärte Dr. Yuanming (Ethan) Hu, Gründer und CEO von Meshy. „Durch die Integration generativer KI in die 3D-Modellierung haben wir die Möglichkeiten in Bezug auf Geschwindigkeit und Kosten und vor allem in Bezug auf digitale Kreativität neu definiert. In dieser Zeit des rasanten kreativen Wachstums sind wir der festen Überzeugung, dass 3D-Kreationen nicht nur Profis vorbehalten sein sollten, sondern allen Menschen zugänglich sein müssen. Genauso wie Canva es jedem ermöglicht hat, Designer zu werden, wird Meshy die Demokratisierung von 3D vorantreiben, Kreativität fördern und das Schaffen für alle zugänglich machen. Dies ist Meshy's unerschütterliches Engagement für 3D Creation Equity."