Meshy: 15 Mio. USD ARR & 30% Wachstum – Entdecke Meshy 6 Preview!

Meshy setzt neue Maßstäbe in der 3D-KI-Branche und begeistert mit raschem Wachstum und innovativen Lösungen.

Meshy erzielt einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 15 Mio. USD und ein monatliches Wachstum von 30 %.

Das Unternehmen hat sich als Marktführer im Bereich generative 3D-KI etabliert und wurde für seine Innovationen gelobt.

Die neue Version, Meshy 6 Preview, bietet signifikante Verbesserungen in der Mesh-Qualität und wurde von Nutzern hoch bewertet.

Meshy hat in weniger als zwei Jahren eine Nutzerbasis von 6 Millionen aufgebaut und gehört zu den 2 % der am schnellsten wachsenden KI-Unternehmen im Silicon Valley.

Das Unternehmen hat eine hohe Bruttomarge von 85 % und wird als das beliebteste 3D-KI-Tool anerkannt.

Meshy verfolgt die Mission, die 3D-Erstellung zu demokratisieren und Kreativität für alle zugänglich zu machen.





