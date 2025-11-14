Crawford-Nickelprojekt von Kanadas Regierung an das Major Projects Office verwiesen

Timmins, Ontario – 14. November 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) (TSXV: CNC; OTCQX: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nicke ... -) freut sich bekannt zu geben, dass sein Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel („Crawford” oder das „Crawford-Projekt”) offiziell an das Major Projects Office der kanadischen Regierung verwiesen wurde. Das Unternehmen freute sich, diese wichtige Ankündigung von Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen, am 13. November 2025 in seiner regionalen Zentrale in Timmins bekannt zu geben.

„Die Zukunft Kanadas hängt von den heutigen Entscheidungen ab. Durch Investitionen in kritische Mineralien und Infrastruktur zum Aufbau der Nation legen wir den Grundstein für eine stärkere, widerstandsfähigere Wirtschaft, die in einer kohlenstoffarmen Welt eine führende Rolle einnehmen kann“, sagte Minister Hodgson. „Projekte wie Crawford zeigen, wie Kanada die saubere Wirtschaft im eigenen Land und für unsere Verbündeten vorantreiben, Tausende von hochbezahlten Arbeitsplätzen schaffen und dabei die Umwelt und die Rechte der Ureinwohner respektieren kann.“

„Wir sind ermutigt und zutiefst dankbar für diese Anerkennung der strategischen Bedeutung des Crawford-Projekts“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. „Wir schätzen die Führungsrolle der kanadischen Regierung bei der Förderung von Projekten von nationaler Bedeutung mit der gebotenen Koordination und Dringlichkeit.“

Selby fuhr fort: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung und dem Major Projects Office, um die Finanzierung und Genehmigungen zu erhalten, die erforderlich sind, um bis Ende nächsten Jahres mit dem Bau des Projekts zu beginnen. Mit der abgestimmten Unterstützung von Bund und Provinz kann unser erfahrenes Managementteam die Entwicklung von Crawford weiter vorantreiben und den Timmins Nickel District als wichtige sichere heimische Quelle für kritische Mineralien – Nickel, Kobalt und Nordamerikas einzige heimische Chromquelle – erschließen, während gleichzeitig starke Partnerschaften mit den indigenen Völkern gefördert und Kanadas Ziele in Bezug auf saubere Energie und Klimaschutz umgesetzt werden.“