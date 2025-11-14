Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.101,44USD pro Feinunze und notiert damit -1,68 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,47USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,54 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,60USD und verzeichnet ein Plus von +2,65 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,16USD und verzeichnet ein Plus von +2,57 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.421,00 USD -3,14 % Platin 1.565,50 USD -2,40 % Kupfer London Rolling 10.844,62 USD +0,03 % Aluminium 2.867,14 PKT -0,64 % Erdgas 4,439 USD -3,33 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,33 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.11.25, 17:29 Uhr.