    JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 245,20 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Fixkosten im laufenden Jahr gesenkt und sehe weitere Einsparmöglichkeiten durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Dekarbonisierung als Wertschöpfungsfaktor, resümierte Glynis Johnson die Aussagen des Konzernchefs bei einer von Jefferies organisierten Investorenveranstaltung. Heidelberg Materials habe zudem beklagt, dass es dem EU-Verfahren zur Festlegung der Benchmark für die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten an Transparenz mangele, sei mit Blick auf die US-Nachfrage 2026 vorsichtig und wolle mit Blick auf die zahlreichen Übernahmemöglichkeiten Disziplin walten lassen, so die Expertin in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 210,5EUR auf Tradegate (14. November 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Glynis Johnson
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 245,20
    Kursziel alt: 245,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


