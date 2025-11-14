    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 17. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec und Deutsche Bank: Capital Markets Days
    • Japan: BIP und Industrieproduktion am Montag veröffentlicht
    • Wirtschaftsgipfel mit Kanzler Merz in Berlin geplant

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. November 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day
    14:00 DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025
    14:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25
    08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 USA: Empire State Index 11/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 10/25
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25

    ONSTIGE TERMINE
    DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz

    09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

    11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

    13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

    ARE: Dubai Airshow, Dubai

    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
