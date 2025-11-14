    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen kaum bewegt, T-Note-Future -0,01%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,12 Prozent.
    • Händler erwarten stärkere Datenimpulse, Ruhe bleibt.
    US-Anleihen - Kaum verändert
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,12 Prozent.

    In den Vereinigten Staaten wurden keine Daten vorgelegt. "Wochenlang sorgte der US-Government Shutdown nahezu für einen Stillstand an den Rentenmärkten", schreiben die Experten der Dekabank. Diese Zeit gehe jetzt zu Ende. "Händler bereiten sich auf die wieder stärkeren Datenimpulse und die Risiken überraschender Daten vor." Auch zum Ende dieser Woche sollte der Rentenhandel mangels marktrelevanter Konjunkturdaten ruhig bleiben, falls es nicht von Seiten der US-Politik Impulse gebe. Noch gibt es allerdings keinen Plan wann und ob die ausgefallenen Daten nachgeholt werden./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
