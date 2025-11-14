ANALYSE-FLASH
Jefferies lässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 245,20 Euro
- Jefferies bewertet Heidelberg Materials mit "Buy".
- Kursziel von 245,20 Euro festgelegt.
- Einsparungen durch Digitalisierung und KI geplant.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 245,20 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Fixkosten im laufenden Jahr gesenkt und sehe weitere Einsparmöglichkeiten durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Dekarbonisierung als Wertschöpfungsfaktor, resümierte Glynis Johnson die Aussagen des Konzernchefs bei einer von Jefferies organisierten Investorenveranstaltung. Heidelberg Materials habe zudem beklagt, dass es dem EU-Verfahren zur Festlegung der Benchmark für die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten an Transparenz mangele, sei mit Blick auf die US-Nachfrage 2026 vorsichtig und wolle mit Blick auf die zahlreichen Übernahmemöglichkeiten Disziplin walten lassen, so die Expertin in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 209,5 auf Tradegate (14. November 2025, 17:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +6,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,47 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -7,62 %/+16,67 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 245,20 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberg Materials. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Vermutlich.
https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-DD-Heidelberg-Materials-AG-Dr-Dominik-von-Achten-Kauf/37945760
>> Externen Inhalt hier ansehen <<