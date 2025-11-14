Jefferies lässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 245,20 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 209,5 auf Tradegate (14. November 2025, 17:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +6,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,47 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -7,62 %/+16,67 % bedeutet.