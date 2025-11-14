Der Börsen-Tag
S&P 500 trotzt Verlusten: Diese Aktien überraschen heute positiv!
An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die meisten großen Indizes Verluste verzeichnen, kann der S&P 500 als einziger im Plus glänzen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die meisten großen Aktienindizes Verluste, während der S&P 500 als einziger Index im Plus notiert. Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, steht aktuell bei 23.872,12 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,84%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 29.405,87 Punkten um 0,85% gefallen ist. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, liegt bei 16.119,88 Punkten und hat 0,69% verloren. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, steht bei 3.535,32 Punkten und ist um 0,54% gesunken. Auch der amerikanische Dow Jones Index zeigt eine negative Entwicklung und notiert bei 47.255,37 Punkten, was einem Rückgang von 0,46% entspricht. Im Gegensatz dazu konnte der S&P 500, ein breiterer US-Marktindex, leicht zulegen und steht bei 6.756,89 Punkten, was einem Plus von 0,27% entspricht. Insgesamt zeigt sich heute ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei die Mehrheit der Indizes Verluste hinnehmen muss, während der S&P 500 als Lichtblick im positiven Bereich bleibt.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 10.09% an, gefolgt von Siemens mit 1.39% und Siemens Healthineers, das um 1.04% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Merck einen Rückgang von -3.25%, während die Commerzbank um -3.37% fiel. Bayer war mit einem Minus von -3.97% der schwächste DAX-Wert.
MDAX TopwerteBechtle war der Spitzenreiter im MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 14.74%. Wacker Chemie folgte mit 4.31% und Nordex konnte um 1.27% zulegen.
MDAX FlopwerteAroundtown fiel um -2.75%, PUMA um -3.13% und Delivery Hero verzeichnete den größten Rückgang mit -5.56%.
SDAX TopwerteNagarro führte die SDAX-Werte mit einem bemerkenswerten Anstieg von 29.56% an. SMA Solar Technology und CANCOM SE steigerten sich um 6.50% bzw. 4.81%.
SDAX FlopwerteDie Friedrich Vorwerk Group fiel um -4.69%, SFC Energy um -4.75% und Heidelberger Druckmaschinen verzeichnete einen Rückgang von -5.08%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX dominierte Nagarro erneut mit 29.56%, gefolgt von Bechtle mit 14.74% und SMA Solar Technology mit 6.50%.
TecDAX FlopwerteSAP fiel um -3.00%, Eckert & Ziegler um -3.03% und PNE verzeichnete einen Rückgang von -3.17%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones stieg NVIDIA um 1.64%, Salesforce um 1.49% und Merck & Co um 1.28%.
Dow Jones FlopwerteAmerican Express fiel um -1.84%, Nike (B) um -2.67% und Unitedhealth Group um -2.93%.
S&P 500 TopwerteMicron Technology führte die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 7.10%, gefolgt von DoorDash Registered (A) mit 6.60% und Super Micro Computer mit 5.44%.
S&P 500 FlopwerteExpand Energy Corporation fiel um -2.24%, Smurfit Westrock Public Limited Company um -2.51% und Nike (B) um -2.67%.
