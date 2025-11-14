    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie crasht -4,41 % - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um -4,41 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Sie fällt um -4,41 % auf 28,44. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,30 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,06 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +13,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +54,69 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,07 %
    1 Monat +7,71 %
    3 Monate +11,06 %
    1 Jahr +48,32 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die Herausforderungen, die 30 Euro-Marke zu überwinden. Analysten zeigen sich optimistisch über die operative Leistung, während rechtliche Risiken, insbesondere Glyphosat-Klagen, als potenzielle Bedrohung für die Kursentwicklung wahrgenommen werden. Technische Analysen deuten darauf hin, dass ein Ausbruch über 30 Euro notwendig ist, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu bestätigen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,94 Mrd.EUR € wert.

    S&P 500 trotzt Verlusten: Diese Aktien überraschen heute positiv!


    An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die meisten großen Indizes Verluste verzeichnen, kann der S&P 500 als einziger im Plus glänzen.

    Bayer-Aktie vor dem Ausbruch: Steht der Sprung zur 40-Euro-Marke bevor?


    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 14.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im E-Stoxx 50.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -4,56 %
    +12,97 %
    +7,59 %
    +10,80 %
    +47,10 %
    -41,36 %
    -38,64 %
    -74,42 %
    +98,95 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



