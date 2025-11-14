Bayer Aktie crasht -4,41 % - 14.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Sie fällt um -4,41 % auf 28,44€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,30 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,06 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +13,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +54,69 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,07 % 1 Monat +7,71 % 3 Monate +11,06 % 1 Jahr +48,32 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die Herausforderungen, die 30 Euro-Marke zu überwinden. Analysten zeigen sich optimistisch über die operative Leistung, während rechtliche Risiken, insbesondere Glyphosat-Klagen, als potenzielle Bedrohung für die Kursentwicklung wahrgenommen werden. Technische Analysen deuten darauf hin, dass ein Ausbruch über 30 Euro notwendig ist, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu bestätigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,94 Mrd.EUR € wert.

An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die meisten großen Indizes Verluste verzeichnen, kann der S&P 500 als einziger im Plus glänzen.

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.