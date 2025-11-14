    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon verlasse den Handelskonzern nach einer äußerst erfolgreichen Sanierung und in einer Phase anhaltenden Aufschwungs, schrieb Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Nachfolger John Furner sei ein hoch angesehener, langjähriger Veteran von Walmart./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:14 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 87,31EUR auf Tradegate (14. November 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Christopher Horvers
    Analysiertes Unternehmen: WALMART
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 128
    Kursziel alt: 128
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 128,00$, was eine Steigerung von +24,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon verlasse den Handelskonzern nach einer äußerst …