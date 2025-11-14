JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon verlasse den Handelskonzern nach einer äußerst erfolgreichen Sanierung und in einer Phase anhaltenden Aufschwungs, schrieb Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Nachfolger John Furner sei ein hoch angesehener, langjähriger Veteran von Walmart./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 87,31EUR auf Tradegate (14. November 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Christopher Horvers
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
