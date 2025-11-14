    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel
    DZ BANK stuft ENEL auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/he

    1 im Artikel enthaltener Wert
