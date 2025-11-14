DZ BANK stuft ENEL auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 9,018EUR auf Tradegate (14. November 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



