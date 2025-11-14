Anleger machen am Ende einer starken Woche weiter Kasse

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnene Abwärtsbewegung hat am Freitag an den europäischen Börsen angehalten. Anleger machten nach gutem Lauf Kasse, zumal Unsicherheit aufkam wegen der Frage, ob es im Dezember von der US-Notenbank eine weitere Zinssenkung geben wird. Der Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG schrieb, nach dem Ende des sogenannten Shutdowns in den Vereinigten Staaten kehre Ernüchterung ein.

Der EuroStoxx 50 , der am Vortag nach seinem anfänglichen Rekord schon abgesackt war, gab nochmals um 0,85 Prozent auf 5.693,77 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex konnte aber Schlimmeres vermeiden, indem er sich letztlich über seiner 21-Tage-Linie behauptete. Dank der Stärke in der ersten Hälfte hat er dennoch einen Wochengewinn von 2,3 Prozent eingefahren.

Außerhalb der Eurozone konnte der schweizerische Aktienhandel im negativen Umfeld nicht davon profitieren, dass das deutsche Nachbarland wie erwartet eine US-Zollsenkung auf 15 Prozent bekommt. Der SMI sank in Zürich um 0,84 Prozent auf 12.634,30 Punkte.

In London fiel der Leitindex FTSE 100 um 1,11 Prozent auf 9.698,37 Punkte. Die Londoner Regierung gab laut Medienberichten Pläne für die Erhöhung der Einkommenssteuer auf. Dies schüre Sorgen um die Solidität der britischen Staatsfinanzen, hieß es von Börsianern./tih/he



