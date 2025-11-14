    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    DZ BANK stuft Daimler Truck auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erwartungsgemäß deutlich rückläufige Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal habe gezeigt, dass das schwache Marktumfeld in Nordamerika weiter belaste, schrieb Holger Schmidt in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die beibehaltene Prognose sei aber ermutigend, auch wenn der Nutzfahrzeughersteller nun das untere Ende seiner Zielspannen anstrebe. Dazu unterstütze die hohe Dividendenrendite./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 35,13EUR auf Tradegate (14. November 2025, 17:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Holger Schmidt
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,01
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
