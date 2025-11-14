    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" aufgrund solider Bilanz.
    • Attraktive Dividende und Aktienrückkäufe geplant.
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10 Euro - 'Kaufen'
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen und einem erhöhten Ausblick von 8,80 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine solide Bilanz und ein robustes Gewinnprofil seien gute Voraussetzungen, damit sich der italienische Energiekonzern mit ergänzenden Zukäufen verstärken und attraktive Ausschüttungen liefern könne, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine attraktive Dividende, Aktienrückkäufe und Erfolge bei der strategischen Ausrichtung./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 8,991 auf Tradegate (14. November 2025, 18:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 91,54 Mrd..

    Enel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,06 %/-0,04 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 10 Euro

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Enel - 928624 - IT0003128367

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Enel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
