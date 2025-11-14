RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 116 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 87,45 auf Tradegate (14. November 2025, 18:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 703,21 Mrd..

Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +24,72 %/+45,12 % bedeutet.