RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 116 Dollar
- RBC belässt Walmart auf "Outperform" mit 116 USD.
- Doug McMillon war ein transformativer Manager.
- John Furner folgt in üblicher Nachfolgeplanung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Der scheidende Doug McMillon habe sich als transformativer Manager erwiesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Er habe das Geschäftsmodell des Handelskonzerns modernisiert und die langfristige Wettbewerbsposition gestärkt habe. In dem bisherigen US-Chef John Furner sieht er eine übliche Nachfolgeplanung, die nicht mit aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang stehe./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:16 / EST
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 87,45 auf Tradegate (14. November 2025, 18:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 703,21 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +24,72 %/+45,12 % bedeutet.
Kursziel: 116 US-Dollar
