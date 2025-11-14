Lernen im Auge des Sturms

JOWHAR DISTRICT, Somalia, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- In der ersten Reihe eines sonnigen Klassenzimmers sitzt ein Mädchen in einem leuchtend rosa Jilbab. Ihre Augen bleiben auf ihre Lehrerin gerichtet und saugen jedes Wort auf.

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Somalia finden vertriebene Kinder mit Unterstützung des Norwegischen Flüchtlingsrats und Education Cannot Wait durch Bildung wieder Hoffnung und Chancen.

Drei Jahre lang hatte sich die Rückkehr zur Schule wie ein Traum angefühlt, den Sundus nicht verwirklichen konnte.

Als Sundus sieben Jahre alt war, wurde ihr Dorf überschwemmt und die Fluten verschlangen ihr Haus und den Hof der Familie. Ihre Familie floh in das Flüchtlingslager Towfiq. Einst stolze Bauern, hatten sie nun ohne Land und Vieh schwer zu kämpfen. Das Überleben stand im Mittelpunkt, die Schule war außer Reichweite.

Das änderte sich, als Sundus 10 Jahre alt war und der Norwegische Flüchtlingsrat ( NRC ) mit finanzieller Unterstützung von Education Cannot Wait ( ECW, übersetzt „Bildung kann nicht warten" ) temporäre Lernräume im Lager Towfiq und im gesamten Jowhar Distrikt einrichtete.

„Die Überschwemmungen haben mir mein Zuhause genommen. Aber die Bildung gibt mir ein neues Leben", sagt Sundus.

Die Initiative ist Teil einer von ECW unterstützten Ersthilfe-Notfallreaktion auf das Super-El-Niño-Ereignis von 2023, das in ganz Somalia zu weitreichenden Überschwemmungen führte, die Massenvertreibungen und die Zerstörung von Häusern und Schulen zur Folge hatten. Die Zuschüsse unterstützen den lebensrettenden Zugang zu Bildung und zielen darauf ab, die Reaktionsbereitschaft für plötzlich auftretende Notfälle zu verbessern und einen vorausschauenden Handlungsrahmen zu schaffen, um Schulkinder vor künftigen Klimagefahren zu schützen. Im Rahmen des Programms hat der NRC in Zusammenarbeit mit WARDI und SOS-Kinderdörfern Klassenräume gebaut und instand gesetzt sowie Lehrer ausgebildet, um Sundus und Tausenden anderen von der Krise betroffenen Kindern ein sicheres und integratives Lernumfeld zu bieten.

Vom Hochwasser ins Klassenzimmer

Sundus wurde im Dorf Marerey geboren und erlebte eine Kindheit voller einfacher Freuden – Schule, Freundschaften und Mithilfe auf der Farm ihrer Familie – bis die Flut alles veränderte.

„Ich erinnere mich an das Wasser, das in unser Haus strömte. Meine Mutter nahm meine Hand, und wir rannten los. Wir haben alles zurückgelassen. Ich habe auch meine Bücher verloren", sagt sie.