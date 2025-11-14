Die globale Strategie von MAXHUB findet internationale Anerkennung und das Unternehmen wird zum zweiten Mal in Folge in die Forbes-Liste der „Flagship Brands" aufgenommen

SHANGHAI, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurde MAXHUB, der vertrauenswürdige Lösungsanbieter für integrierte kommerzielle Displays und UC, in der Forbes-Liste 2025 Go-International Series Selection 30 & 30 als „Flagship Brand" ausgezeichnet. Der Forbes „Flagship Brand"-Award zeichnet Unternehmen aus, die sich durch operative Reife, strategische Weitsicht und nachhaltige globale Wettbewerbsfähigkeit auszeichnen. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem MAXHUB diese Auszeichnung erhält, was zeigt, dass seine Globalisierungsstrategie — die auf einer tiefgreifenden Lokalisierung basiert — auf den internationalen Märkten breite Anerkennung findet und Vertrauen genießt.

Das weltweite Wachstum von MAXHUB basiert auf einer Strategie, deren Schwerpunkt auf einer umfassenden Lokalisierung und der Entwicklung eines kollaborativen Ökosystems liegt — zwei Säulen, die das rasante Wachstum des Unternehmens weiterhin vorantreiben.

Starke Lokalisierung als Wettbewerbsvorteil: MAXHUB baut nicht nur eine globale Vertriebspräsenz auf, sondern befähigt auch lokale Teams in 22 Ländern, als Innovationsmotoren zu agieren, die regionale Bedürfnisse verstehen und in Echtzeit darauf reagieren. Eine Fallstudie von Forbes beleuchtete den anpassungsfähigen Ansatz von MAXHUB beim Eintritt in den nordamerikanischen Markt. Unter Verwendung eines Expansionsmodells, das sich von ländlichen Gebieten auf urbane Regionen erstreckt, hat das Unternehmen eine äußerst reaktionsschnelle lokale Serviceinfrastruktur und Serviceverpflichtungen etabliert, die über die branchenüblichen Erwartungen hinausgehen. Dieser Ansatz trug dazu bei, dass MAXHUB in Sekundärmärkten starke Kundenempfehlungen erhielt und ebnete den Weg für ein stetiges Wachstum in den wichtigsten Ballungsräumen des Landes.

Aufbau eines Ökosystems mit weltweit führenden Unternehmen: Durch die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Microsoft und Intel baut MAXHUB seine Innovations- und Produktentwicklungskapazitäten kontinuierlich aus. Diese Partnerschaften stellen sicher, dass sich die Lösungen des Unternehmens nahtlos in die Arbeitsabläufe globaler Kunden integrieren lassen. Ein Ergebnis dieses Ansatzes ist das XBoard V7 — das weltweit erste interaktive Display mit drei Kameras, das für Microsoft Teams Rooms zertifiziert ist und unter Windows 11 IoT läuft — das auf der ISE 2025 mit dem „Best of Show"-Award ausgezeichnet wurde.

Messbare Geschäftsergebnisse erzielen: Dieser strategische Ansatz hat zu einem spürbaren Leistungsanstieg geführt. Heute bedient MAXHUB Kunden in mehr als 140 Ländern und Regionen. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg der Auslandsumsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 %, was seine Position als Eckpfeiler der globalen Pläne der Gruppe weiter festigte.

Aufbruch in eine neue Phase von „Value Beyond Scale"

Die Auszeichnung durch Forbes spiegelt auch einen allgemeinen Trend unter globalen Unternehmen wider, sich auf internationale Strategien zu konzentrieren, bei denen die Wertschöpfung durch Innovation, Markenwert und technologische Exzellenz Vorrang vor der reinen operativen Größe hat.

MAXHUB wird auch in Zukunft Innovation als treibende Kraft nutzen und seine globalen Aktivitäten von der Produktentwicklung bis zum Kundenservice weiter ausbauen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, Organisationen weltweit zu befähigen, effektiver zusammenzuarbeiten und ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823260/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823261/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg

