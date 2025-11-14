Eckert & Ziegler - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 14.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Eckert & Ziegler Aktie. Sie fällt um -3,56 % auf 16,265€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,01 %, geht es heute bei der Eckert & Ziegler Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Eckert & Ziegler Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +3,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Eckert & Ziegler auf -62,78 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,69 % 1 Monat -3,61 % 3 Monate -15,47 % 1 Jahr -58,14 %

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die meisten großen Indizes Verluste verzeichnen, kann der S&P 500 als einziger im Plus glänzen.

Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.