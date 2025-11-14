    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shein-Filialen in Frankreich starten später als geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Shein verzögert Expansion in Frankreich nach Erfolg.
    • Hoher Andrang in Paris: 8.000-10.000 Kunden täglich.
    • Regierung ermittelt gegen Shein wegen Missständen.
    Shein-Filialen in Frankreich starten später als geplant
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    PARIS (dpa-AFX) - Nach der Eröffnung einer ersten Ladenetage der Billig-Onlineplattform Shein in Paris verzögert sich die Schaffung weiterer stationärer Verkaufsflächen in anderen französischen Städten. Nach dem riesigen Andrang von Kunden in Paris gehe es darum, die Ladenflächen, das Warenangebot und das Personal für die Nachfrage zu rüsten, sagte der Direktor der Eigentümergesellschaft der Kaufhauskette BHV, Frédéric Merlin, dem Sender BFMTV.

    Wie Anfang des Monats bereits im BHV-Kaufhaus in Paris sollten im November auch in BHV-Filialen in Dijon, Reims und Grenoble und später auch in Angers und Limoges Verkaufsflächen von Shein eröffnet werden. Wie Merlin sagte, gehe es um eine Verzögerung von "einigen Tagen oder einigen Wochen".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Long
    220,50€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    249,61€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Unsere Geschäfte sind zweifellos zu klein", sagte Merlin, die Gefahr sei, dass die Kundschaft enttäuscht werde. In Paris hatte es zunächst lange Schlangen und großen Andrang gegeben. Dies solle in den anderen Standorten nun besser ablaufen. "Wir arbeiten mit Shein an besser angepassten Bestellungen" und "an zweifellos größeren Flächen", sagte Merlin, der Präsident der SGM-Gruppe ist, der die BHV-Kaufhäuser gehören.

    Großer Andrang in Shein-Etage in Paris

    Die Ladenetage von Shein im BHV-Kaufhaus mitten in Paris bezeichnete Merlin als einen riesigen Erfolg, täglich kämen 8.000 bis 10.000 neue Kunden in das Kaufhaus, die ausschließlich die Etage des Online-Händlers ansteuerten.

    Während der Eröffnung der ersten festen Ladenfläche von Shein in Frankreich hatten Demonstranten gegen Fast Fashion, die Arbeitsbedingungen bei dem Händler und seine ökologische Bilanz protestiert. Besondere Brisanz bekam die Eröffnung, weil kurz vorher öffentlich wurde, dass bei dem Online-Händler Sexpuppen in Kinderoptik und auch in Frankreich genehmigungspflichtige Waffen angeboten wurden.

    Regierung geht hart gegen Shein vor

    Die Regierung drohte der Online-Plattform daraufhin mit einer Seitensperre in Frankreich und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. Außerdem wurden Hunderttausende Shein-Pakete vom Zoll beschlagnahmt, die den Angaben zufolge weiterhin kontrolliert werden und derentwegen Sanktionen im Raum stehen. Auf europäischer Ebene hatte Frankreich bereits die EU-Kommission zu einer Untersuchung und einem harten Durchgreifen gegen Shein aufgefordert.

    Missstände gebe es aber nicht nur bei Shein, sagte Handelsminister Serge Papin der Zeitung "Le Parisien". "Wir haben festgestellt, dass AliExpress und Joom ebenfalls kinderpornografische Puppen verkaufen." Außerdem seien auf vier Plattformen ebenfalls in Frankreich genehmigungspflichtige Waffen entdeckt worden. "Darüber hinaus kamen drei weitere Plattformen - Wish, Temu und Amazon - ihrer Verpflichtung zum Filtern pornografischer Bilder für Minderjährige nicht nach." In allen Fällen sei die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden./evs/DP/men

    Amazon

    -1,15 %
    -4,11 %
    +7,41 %
    +5,64 %
    +0,17 %
    +108,63 %
    +51,95 %
    +587,32 %
    +292.508,70 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 203,2 auf Tradegate (14. November 2025, 19:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +18,87 %/+53,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Shein-Filialen in Frankreich starten später als geplant Nach der Eröffnung einer ersten Ladenetage der Billig-Onlineplattform Shein in Paris verzögert sich die Schaffung weiterer stationärer Verkaufsflächen in anderen französischen Städten. Nach dem riesigen Andrang von Kunden in Paris gehe es darum, die …