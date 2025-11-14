    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 185 auf 190 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung spiegele die Fähigkeit des Luxusgüterkonzerns, Produktneuheiten in einem schwierigen Branchenumfeld zu beschleunigen, noch nicht vollständig wider, schrieb James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,95 % und einem Kurs von 187,0EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 19:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 185
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


