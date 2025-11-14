Marktgeflüster
Nasdaq, Gold, Bitcoin: Krasse Volatilität - KI-Blase, Zinsen und das Elend!
Für die Nervosität gibt es zwei große Faktoren: die Unsicherheit über Wirtschaft und Zinsen..
Krasse Volatilität heute beim Nasdaq, aber auch bei Gold und Bitcoin: erst ein heftiger Abverkauf, dann eine heftige Erholung! Aber warum? Für die Nervosität gibt es zwei große Faktoren: erstens die Unsicherheit über die Lage der Wirtschaft (nach dem government shutdown) und die Frage, was mit den Zinsen passieren wird (da ist ein Faktor für Gold). Denn die US-Wirtschaft, das wird immer klarer, wird deutlich schwächer. Zweitens: die KI-Blase ist angestochen, sichtbar an den stark gestiegenen Preisen für Credit Default Swaps (Kreditausfallversicherungen) - und das selbst bei den großen Unternehmen aus dem Nasdaq wie einer Oracle. Und das zieht auch den Krypto-Sektor mit nach unten - Bitcoin zwischenzeitlich heute unter 95.000 Dollar..
