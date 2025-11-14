    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBristol-Myers Squibb AktievorwärtsNachrichten zu Bristol-Myers Squibb

    Bristol-Myers Squibb Aktie verliert deutlich an Wert - 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Bristol-Myers Squibb Aktie bisher Verluste von -4,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bristol-Myers Squibb Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Bristol-Myers Squibb ist ein führendes Biopharmaunternehmen, das innovative Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten entwickelt. Mit einem starken Portfolio in Onkologie und Immunologie konkurriert es mit Pfizer und Merck. BMS hebt sich durch seine F&E-Exzellenz und strategische Akquisitionen ab.

    Bristol-Myers Squibb Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Die Bristol-Myers Squibb Aktie ist bisher um -4,06 % auf 40,16 gefallen. Das sind -1,70  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Bristol-Myers Squibb Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,38 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 40,16, mit einem Minus von -4,06 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bristol-Myers Squibb-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,17 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bristol-Myers Squibb Aktie damit um +3,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bristol-Myers Squibb einen Rückgang von -24,97 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    Bristol-Myers Squibb Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,29 %
    1 Monat +10,72 %
    3 Monate +2,17 %
    1 Jahr -24,81 %

    Informationen zur Bristol-Myers Squibb Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Bristol-Myers Squibb Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,15 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.11. - Dow Jones schwach -1,00 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Update on Phase 3 Librexia ACS Trial


    Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) in collaboration with Johnson & Johnson today announced the decision to stop the Phase 3 Librexia ACS trial evaluating the efficacy and safety of milvexian when added to the standard of care (conventional antiplatelet …

    Pfizer schmeißt alle BioNTech-Anteile raus – Aktie bricht ein


    Ein Blocktrade über mehr als 500 Millionen US-Dollar schickt BioNTech auf Talfahrt. Pfizer verkauft seine letzten Anteile – die operative Zusammenarbeit soll laut BioNTech dennoch "eng und intensiv" bleiben.

    Bristol-Myers Squibb Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bristol-Myers Squibb Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bristol-Myers Squibb Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bristol-Myers Squibb

    -3,97 %
    +2,34 %
    +10,23 %
    +1,65 %
    -24,66 %
    -42,86 %
    -23,92 %
    -30,01 %
    +405,86 %
    ISIN:US1101221083WKN:850501



