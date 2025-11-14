Börsen Update
Börsen Update USA - 14.11. - Dow Jones schwach -0,46 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.253,60 PKT und verliert bisher -0,46 %.
Top-Werte: Cisco Systems +1,46 %, Salesforce +1,46 %, NVIDIA +1,37 %, Microsoft +1,32 %, Chevron Corporation +1,14 %
Flop-Werte: American Express -2,90 %, Unitedhealth Group -2,44 %, Nike (B) -2,37 %, Visa (A) -1,82 %, Walt Disney -1,66 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 25.074,97 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Micron Technology +5,50 %, DoorDash Registered (A) +5,37 %, Diamondback Energy +3,55 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,48 %, Workday (A) +3,14 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,06 %, Solstice Advanced Materials -3,62 %, PayPal -3,38 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,02 %, Netflix -3,02 %
Der S&P 500 steht bei 6.748,76 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: Micron Technology +5,50 %, DoorDash Registered (A) +5,37 %, GE Vernova +5,16 %, Valero Energy +4,24 %, Super Micro Computer +4,11 %
Flop-Werte: Bristol-Myers Squibb -4,06 %, Solstice Advanced Materials -3,62 %, Generac Holdings -3,46 %, PayPal -3,38 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -3,31 %
