Merck-Chefin sieht Situation in Deutschland leicht positiv

München (dts Nachrichtenagentur) - Die scheidende Chefin des Pharmakonzerns Merck, Belén Garijo, sieht die Situation in Deutschland positiver als die Deutschen selbst. "Ich schaue immer noch mit etwas mehr Optimismus auf das Land, als es viele Deutsche tun", sagte die gebürtige Spanierin der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagausgabe).



"Es gehört schon ein bisschen zur Kultur hier, vieles zu kritisieren", so die 65-Jährige weiter. Allerdings: Die Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sei zwar "sehr stark gestartet" und habe der Wirtschaft "ein enormes Vertrauen gegeben, dass sich etwas verändern würde". Nun aber sei es "wichtig, Pläne auch umzusetzen, und zwar schnell". Dies müsse man "bei Merck ja auch tun". Europa brauche "ein starkes Deutschland, gerade jetzt", forderte Garijo.





