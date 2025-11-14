    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDoorDash Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu DoorDash Registered (A)

    DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die DoorDash Registered (A) Aktie bisher um +6,52 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DoorDash Registered (A) Aktie.

    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

    DoorDash Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die DoorDash Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,52 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DoorDash Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 178,98, mit einem Plus von +6,52 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der DoorDash Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,56 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um -2,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DoorDash Registered (A) auf +3,62 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

    DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,14 %
    1 Monat -28,75 %
    3 Monate -22,56 %
    1 Jahr +0,88 %

    Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

    Es gibt 406 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,43 Mrd.EUR € wert.

    Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow noch im Minus


    Nach den zurückliegenden Kursausschlägen bleiben die Anleger vor dem Wochenende nervös. Der Handel ging am Freitag mit tiefen Verlusten los, weil Anleger neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch daran zweifeln, ob die US-Notenbank Fed die …

    Börsen Update USA - 14.11. - Dow Jones schwach -0,46 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    S&P 500 trotzt Verlusten: Diese Aktien überraschen heute positiv!


    An den internationalen Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die meisten großen Indizes Verluste verzeichnen, kann der S&P 500 als einziger im Plus glänzen.

    DoorDash Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DoorDash Registered (A)

    +6,11 %
    -1,92 %
    -29,57 %
    -23,64 %
    -0,43 %
    +177,37 %
    +179,89 %
    ISIN:US25809K1051WKN:A2QHEA



