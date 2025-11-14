BLS
US-Arbeitsmarktdaten für September werden am 20. November veröffentlicht
- US-Arbeitsmarktdaten für September am 20.11. veröffentlicht
- Veröffentlichung um 14:30 Uhr MEZ angekündigt
- Daten beeinflussen Zinsentscheidungen der Notenbank
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die wegen des sogenannten Shutdowns bisher nicht veröffentlichten Daten zur Lage des US-Arbeitsmarktes im September werden am 20. November um 14.30 Uhr (MEZ) bekanntgegeben. Das geht aus dem am Freitag auf der Internetseite der Regierungsbehörde Bureau of Labor Statistics aktualisierten Veröffentlichungskalender hervor. Die Daten sind eine wichtige Grundlage für Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Die ausbleibende Nichtveröffentlichung hat daher an den Märkten für Unsicherheit gesorgt./he/tih
