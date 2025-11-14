'Politisch Verfolgte werden wir nicht abschieben'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat klargestellt, dass Menschen, die politisch oder religiös verfolgt werden, in Deutschland bleiben dürfen. Diejenigen, die politisch-religiös verfolgt seien, "die werden wir nicht abschieben. Das ist doch völlig klar", sagte der CDU-Chef bei einer Veranstaltung der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass Geflüchtete, die vor Bürgerkriegen Schutz gesucht haben, nach deren Ende in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. "Diejenigen, die hier auf Zeit vor Bürgerkriegen geflüchtet sind, die müssen dann, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, auch wieder zurückkehren in ihr Heimatland."