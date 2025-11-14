Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
American Express
Platz 1
Performance 1M: +12,63 %
Unitedhealth Group
Platz 2
Performance 1M: -8,08 %
Performance 1M: -8,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 5%. Anleger äußern Bedenken über mögliche Kürzungen von Mitteln für Versicherungsunternehmen im Rahmen der Gesundheitsreform unter Trump, was die Bewertung von UnitedHealth tangieren könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Nike (B)
Platz 3
Performance 1M: -2,82 %
Performance 1M: -2,82 %
Sherwin-Williams
Platz 4
Performance 1M: +1,09 %
Performance 1M: +1,09 %
Visa (A)
Platz 5
Performance 1M: -2,37 %
