Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +6,41 %
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 1
Performance 1M: -28,75 %
Performance 1M: -28,75 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 2
Performance 1M: +20,19 %
Performance 1M: +20,19 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: -4,79 %
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 3
Performance 1M:
Performance 1M:
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,73 %
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 4
Performance 1M: -33,50 %
Performance 1M: -33,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Beiträge thematisieren mögliche Bilanzverluste, eine pessimistische Kursprognose von 160 Euro und die Abhängigkeit von Bitcoin-Kursen. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Sorgen um die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
PayPal
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 5
Performance 1M: -6,05 %
Performance 1M: -6,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie steht unter Druck, da die Unterstützung bei 66$ gefährdet ist und Analysten prognostizieren, dass Apple Pay PayPal im Online-Zahlungsverkehr überholen könnte. Die letzten Zahlen waren schwach, und eine Korrektur auf unter 60$ wird erwartet. Dennoch gibt es auch Anleger, die an eine langfristige Erholung glauben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 6
Performance 1M: +1,99 %
Performance 1M: +1,99 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 7
Performance 1M: -6,64 %
Performance 1M: -6,64 %
Netflix
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 8
Performance 1M: -5,81 %
Performance 1M: -5,81 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 9
Performance 1M: +4,54 %
Performance 1M: +4,54 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 10
Performance 1M: +3,96 %
Performance 1M: +3,96 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 11
Performance 1M: -15,35 %
Performance 1M: -15,35 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 12
Performance 1M: -16,81 %
Performance 1M: -16,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu The Trade Desk (TTD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 18% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger die Bewertung als günstig an, während andere die Konkurrenz und schwache Quartalszahlen kritisch betrachten. Die Quartalszahlen wurden besser als erwartet bewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Marktbedingungen. Einige kaufen nach, während andere skeptisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 13
Performance 1M: -1,69 %
Performance 1M: -1,69 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 14
Performance 1M: -3,64 %
Performance 1M: -3,64 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 15
Performance 1M: -3,56 %
Performance 1M: -3,56 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 16
Performance 1M: -4,60 %
Performance 1M: -4,60 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 17
Performance 1M: -7,84 %
Performance 1M: -7,84 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 18
Performance 1M: +28,96 %
Performance 1M: +28,96 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 19
Performance 1M: -8,01 %
Performance 1M: -8,01 %
Intuit
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 20
Performance 1M: -0,81 %
Performance 1M: -0,81 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 21
Performance 1M: +2,44 %
Performance 1M: +2,44 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 22
Performance 1M: +6,99 %
Performance 1M: +6,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
