Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DoorDash Registered (A)
Platz 1
GE Vernova
Platz 2
Micron Technology
Platz 3
Solstice Advanced Materials
Platz 4
Diamondback Energy
Platz 5
Super Micro Computer
Platz 6
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 33% verloren, was zu einem Rückgang unter 35 USD führte. Anleger zeigen sich besorgt über die Chartentwicklung und das Vertrauen in die kommenden Quartalszahlen. Viele warten auf bessere Einstiegsmöglichkeiten, während die allgemeine Stimmung von Unsicherheit geprägt ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Valero Energy
Platz 7
Bristol-Myers Squibb
Platz 8
PayPal
Platz 9
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie steht unter Druck, da die Unterstützung bei 66$ gefährdet ist und Analysten prognostizieren, dass Apple Pay PayPal im Online-Zahlungsverkehr überholen könnte. Die letzten Zahlen waren schwach, und eine Korrektur auf unter 60$ wird erwartet. Dennoch gibt es auch Anleger, die an eine langfristige Erholung glauben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
American Express
Platz 10
Oracle
Platz 11
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige eine Kurskorrektur auf 12-13€ bis zur 200$-Marke erwarten, gibt es auch optimistische Stimmen, die einen Anstieg auf 150 EUR prognostizieren. Die fundamentalen Stärken, insbesondere im KI-Bereich, werden hervorgehoben, jedoch gibt es auch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung. Insgesamt zeigt sich ein stabil positives Bild.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Texas Pacific Land
Platz 12
Baker Hughes Company Registered (A)
Platz 13
Workday (A)
Platz 14
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Platz 15
Xylem
Platz 16
Block (A)
Platz 17
Netflix
Platz 18
Unitedhealth Group
Platz 19
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 5%. Anleger äußern Bedenken über mögliche Kürzungen von Mitteln für Versicherungsunternehmen im Rahmen der Gesundheitsreform unter Trump, was die Bewertung von UnitedHealth tangieren könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Stryker
Platz 20
Smurfit Westrock Public Limited Company
Platz 21
Generac Holdings
Platz 22
Bio-Techne
Platz 23
International Flavors & Fragrances
Platz 24
Nike (B)
Platz 25
Waste Management
Platz 26
PTC
Platz 27
Microchip Technology
Platz 28
Marathon Petroleum Corporation
Platz 29
FactSet Research Systems
Platz 30
Fidelity National Information Services
Platz 31
Carrier Global Corporation
Platz 32
Applied Materials
Platz 33
Williams Companies
Platz 34
Resmed
Platz 35
Targa Resources
Platz 36
Intuit
Platz 37
Devon Energy
Platz 38
Deere
Platz 39
Coterra Energy
Platz 40
