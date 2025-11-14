Vanguard Mining erhält MADES-Genehmigung für Schürfgrabungen auf Uranprojekt Yuty Prometeo neben Lagerstätte Yuty von UEC

Vancouver, BC – 14. November 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (UUU: CSE |UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass es vom Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible („MADES“) im Rahmen des Regulierungsprozesses zur Förderung der Exploration und Erschließung des 90.000 ha großen Uranprojekts Yuty Prometeo („Paraguay Uranium“) im Südosten von Paraguay seine Umweltlizenz erhalten hat.

Der Erhalt dieser Umweltlizenz ist ein wichtiger Meilenstein für Vanguard, da es damit den Prozess für den Erhalt einer Prospektionsgenehmigung von MADES vorantreibt. Die Prospektionsgenehmigung ist entscheidend für Vanguard, um die Explorations- und Erschließungsgenehmigungen für das strategisch gelegene Uranprojekt Yuty Prometeo im Südosten Paraguays, einem neuen Energiegebiet mit wachsender Bedeutung für die globale Kernbrennstoffversorgung, einholen zu können.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp.: „Die Erteilung der MADES-Genehmigung für Schürfgrabungen ist ein bedeutsamer Meilenstein, der das Uranprojekt Yuty Prometeo weiter vorantreibt und unsere Pipeline an hochwertigen Uran-Assets in Paraguay stärkt. Diese Genehmigung verringert das Risiko auf unserem Weg zur vollständigen Explorations- und Erschließungsgenehmigung erheblich. Paraguay bietet eine stabile, unterstützende und unzureichend erkundete Jurisdiktion und wir richten unser Hauptaugenmerk darauf, ein starkes, auf Südamerika ausgerichtetes Uranportfolio aufzubauen. Durch den Einsatz moderner Explorationsverfahren in diesem vielversprechenden Revier sehen wir echte Chancen für eine Wertschöpfung im Rahmen unseres übergreifenden Ziels, kritische Minerale für die saubere Energiewende zu sichern."

Darüber hinaus besuchten die technischen Berater des Unternehmens am 29. Oktober 2025 das Kernlager des Vice Ministerio de Minas y Energía (VMME) in Asunción, Paraguay, um die Bohrkerne vom Projekt zu überprüfen und die bevorstehende Exploration vorzubereiten.

Abbildung 1: Besichtigung des Kernlagers des VMME am 29. Oktober

Abbildung 2: Besichtigung des Kernlagers des VMME am 29. Oktober

Abbildung 3: Projektkarte der Konzessionen Yuty Prometeo mit dem regionalen Straßenzugang, den Grenzen der Konzessionen San José und Prometeo von Vanguard sowie dem angrenzenden Projekt Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC).

Anmerkungen:

Die Konzessionsblöcke von Vanguard sind mit „Vanguard Mining“ gekennzeichnet und mit schwarz-orangefarbenen Linien umrandet. Radiometrische Anomalien: Eine zunehmende Intensität wird in Gelb-Rosa-Rot-Violett-Blau dargestellt.

Über das Projekt Yuty Prometeo

Die vier Konzessionen – darunter die drei Konzessionen von San José und eine von Yuty Uno – umfassen zusammen eine Fläche von ca. 90.000 Hektar (222.395 Acres) im produktiven Paraná-Becken, einer der vielversprechendsten Uranregionen Südamerikas. Das Projektgebiet grenzt an die etablierte Lagerstätte Yuty von Uranium Energy Corp. („UEC“) an, die über eine angedeutete Ressource von 8,96 Millionen Pfund U₃O₈ verfügt.[1]

Das Projekt Yuty Prometeo besteht aus vier (4) Konzessionen – drei (3) Konzessionen unter dem Namen „San Jose“ und eine (1) Konzession unter dem Namen „Prometeo“, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar (222.395 Acres) im uranreichen Paraná-Becken im Südosten von Paraguay abdecken.

Die Konzession Prometeo erstreckt sich über rund 27.666 Hektar (68.368 Acres) und grenzt direkt an das von UEC betriebene Projekt Yuty. Historische Aufzeichnungen verweisen auf 28 Bohrlöcher mit Uranwerten von 0,05 % bis 0,10 % U₃O₈ auf dem Konzessionsgebiet. Daten aus früheren Arbeiten der Anschutz Corporation deuten darauf hin, dass der Prometeo-Block im Trend mit dem angrenzenden Transandes-Block von UEC liegt.

Die Konzessionen San Jose erstrecken sich über etwa 62.210 Hektar (153.754 Acres) in drei zusammenhängenden Claims entlang des Übergangs des Oberperm-Karbon-Kontakts, etwa 100 km nordwestlich des Projekts Yuty von UEC und 40 km westlich seines Projekts Coronel Oviedo. Eine fahrzeuggestützte radiometrische Untersuchung, die über einem Gebiet von 40 km x 10 km durchgeführt wurde, hat bedeutende Urananomalien auf dem gesamten Konzessionsgebiet abgegrenzt. Zusammen genommen stellen diese Konzessionen ein strategisch günstig gelegenes und vielversprechendes Uranexplorationsprojekt in einem der aussichtsreichsten Urangebiete Südamerikas dar.

Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Bohrergebnisse gelten als historisch. Vanguard hat die erforderlichen Arbeiten zur unabhängigen Überprüfung dieser Ergebnisse gemäß NI 43-101 noch nicht abgeschlossen, daher sollten sie nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen plant die Durchführung von Bestätigungsbohrungen, um die historischen Informationen zu überprüfen.

Über das ISR-Projekt Yuty von UEC

Das angrenzende ISR-Projekt Yuty von UEC im Südosten Paraguays erstreckt sich über eine Fläche von ca. 117.359 Hektar (290.000 Acres) und verfügt über eine angedeutete Ressource von 8,962 Millionen Pfund U3O8 (9.074.000 Tonnen mit 0,049 % U3O8) und eine vermutete Ressource von 2,203 Millionen Pfund U3O8 (2.733.000 Tonnen mit 0,040 % U3O8), wie in seinem technischen Bericht vom 1. Juli 2022 mit dem Titel „Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA[2]” offengelegt. Es wird angenommen, dass sich das Projekt für die In-situ-Gewinnung („ISR“) eignet, dieselbe Fördermethode, die UEC in seinen Betrieben in Texas anwendet.

UEC sicherte sich durch die Übernahme von CUE Resources Ltd. am 30. März 2012 sämtliche Rechte und Anteile am Projekt Yuty. Vanguard weist vorsorglich darauf hin, dass Mineralisierungen in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung in den eigenen Projekten des Unternehmens schließen lassen.

Über Paraguay

Die Republik Paraguay ist eine aufstrebende Bergbauregion im Herzen von Südamerika, angrenzend an Brasilien, Argentinien und Bolivien. Paraguay ist für seine politische Stabilität, sein geringes staatliches Risiko und sein investorenfreundliches regulatorisches Umfeld bekannt. Das Land bietet ein hilfreiches Rahmenwerk für Mineralienexploration und -entwicklung, eine demokratische Regierung, starken Rechtsschutz für ausländische Investoren und hat ein wachsendes Interesse an der Erschließung seines unberührten Mineralpotenzials, vor allem an Uran, Seltenerdmetallen und Basismetallen. Aufgrund großer Ländereien, einer relativ geringen Bevölkerungsdichte und sich verbessernder Infrastruktur entwickelt sich Paraguay immer mehr zu einem geopolitisch stabilen und strategischen Ziel für Bergbauunternehmen, die langfristige Wachstumschancen suchen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder werden gebeten, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem geologischen Berater, der ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

„David Greenway“

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Telefon: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens, den Zeitplänen für die Genehmigungen, dem Potenzial des Uranprojekts Yuty Prometeo, den erwarteten Vorteilen der Erlangung der MADES-Prospektionsgenehmigung, zukünftigen Arbeitsprogrammen und der Aussichten historischer Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich behördlicher Genehmigungen, Rohstoffpreise, Explorationsergebnisse und allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Vanguards Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Vanguard Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 0,111EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.