Wirtschaft
US-Börsen ohne klare Richtung - Gold verliert deutlich
Der breiter gefasste S&P 500 dippte im Tagesverlauf durchaus auch mal in den grünen Bereich, war am Ende bei 6.734 Punkten aber ebenfalls im Minus, wenn auch nur hauchdünne 0,05 Prozent. Etwas besser lief es an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 landete schließlich bei 25.008 Punkten 0,06 Prozent höher als am Vortag.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1623 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8604 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.081 US-Dollar gezahlt (-2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,88 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 64,22 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
hau mal ruhig deine charts hier rein,die sind gut...hier im forum wird eine gewisse idiologie vertreten, unter anderem glaubt man mit gold wenn alles den bach runter geht gut voran zu kommen, welches einem direkt nen kopf kürzer macht sollte man damit bezahlen wollen oder müssen, mit normalem tauschgeschäft ala knast kommt man besser durch, aber ich halte nix von solchen szenarien...gold dient unter anderem dazu gewinne zu realisieren, sprich kohle zu machen, da kann noch soviel über wertlosigkeit von papergeld geschwafelt werden und wie doch alles zusammenbricht, im wald leben usw...das gold irgendwann auf dem boden der taatsachen zurückkehrt halte ich nicht für ausgeschlossen sondern für sehr wahrscheinlich, kriege werden auch mal beendet, es gibt ein regierung nach trump, die ukraine fährt auch irgendwann in grüne fahrwasser, die finanzpolitik bleibt wie sie ist, war und immer sein wird, einen atomkrieg halte ich für nahezu ausgeschlossen...ich werde bald die ersten krüger los und sack mir die kohle ein, man kauft sich was schönes oder zockt aktien was weiss ich...gold hat jetzt sein momentum, es steigt und man kann money machen..sollte es bei zeiten ruhiger werden geht gold auch wieder baden, da bin ich mir sicher..bleib mal so wie du drauf bistBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍
Dass du Selbstdarsteller dich mal etwas zurückhältst. Ist ja nicht mehr auszuhalten....
Mein erster Goldkauf war Mitte der Neunziger, damals hat die Feinunze schlappe 500 $ gekostet.
An 1.000 $ hatte ich geglaubt, für mehr wurde ich verlacht ….. 4.000 $ und mehr erschienen selbst mir utopisch ….
Mit dem Gold der alten Inkas und Azteken kann man heute noch zahlen, mit dem meisten Papiergeld nicht mehr. Dieser Spruch hat mich Gold halten lassen….
Im übrigen ist auch der Schweizer Franken eine gute Wertanlage …. CHF / EUR spricht Bände ….📈
Allen Investierten eine gute Zeit !