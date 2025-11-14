US-Börsen ohne klare Richtung - Gold verliert deutlich

hau mal ruhig deine charts hier rein,die sind gut...hier im forum wird eine gewisse idiologie vertreten, unter anderem glaubt man mit gold wenn alles den bach runter geht gut voran zu kommen, welches einem direkt nen kopf kürzer macht sollte man damit bezahlen wollen oder müssen, mit normalem tauschgeschäft ala knast kommt man besser durch, aber ich halte nix von solchen szenarien...gold dient unter anderem dazu gewinne zu realisieren, sprich kohle zu machen, da kann noch soviel über wertlosigkeit von papergeld geschwafelt werden und wie doch alles zusammenbricht, im wald leben usw...das gold irgendwann auf dem boden der taatsachen zurückkehrt halte ich nicht für ausgeschlossen sondern für sehr wahrscheinlich, kriege werden auch mal beendet, es gibt ein regierung nach trump, die ukraine fährt auch irgendwann in grüne fahrwasser, die finanzpolitik bleibt wie sie ist, war und immer sein wird, einen atomkrieg halte ich für nahezu ausgeschlossen...ich werde bald die ersten krüger los und sack mir die kohle ein, man kauft sich was schönes oder zockt aktien was weiss ich...gold hat jetzt sein momentum, es steigt und man kann money machen..sollte es bei zeiten ruhiger werden geht gold auch wieder baden, da bin ich mir sicher..bleib mal so wie du drauf bistBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍