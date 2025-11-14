    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger bleiben nervös nach Kursausschlägen.
    • Dow Jones verliert 0,65 Prozent, bleibt im Minus.
    • Nasdaq 100 erholt sich leicht nach Tiefststand.
    Aktien New York Schluss - Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow im Minus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den zurückliegenden Kursausschlägen haben die Anleger ihre Nervosität am Freitag nicht abgelegt. Der Handel ging mit tiefen Verlusten los, weil neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch vermehrt daran gezweifelt wird, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Abwärtsdruck ließ schnell nach, aber Mut zum Einstieg wollte auch nicht wirklich aufkommen.

    Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,65 Prozent auf 47.147,48 Punkte. Er war der einzige unter den bedeutenden US-Indizes, der es im Tagesverlauf nicht zeitweise ins Plus schaffte, nachdem er sich in dieser Woche mit einem aufgestellten Rekord positiv hervorgehoben hatte.

    Andere Indizes hatten sich zuletzt deutlicher von ihren Bestmarken entfernt und entwickelten sich nun einen Tick besser. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,05 Prozent auf 6.734,11 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 25.008,24 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel den tiefsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte.

    Während der Dow in der abgelaufenen Woche um 0,3 Prozent zulegte, verlor der Nasdaq 100 0,2 Prozent. Er verbuchte damit die zweite Verlustperiode in Folge./tih/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Schluss Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow im Minus Nach den zurückliegenden Kursausschlägen haben die Anleger ihre Nervosität am Freitag nicht abgelegt. Der Handel ging mit tiefen Verlusten los, weil neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch vermehrt daran gezweifelt wird, ob die …