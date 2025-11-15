Nach der Veräußerung verlustbringender Geschäftsbereiche beauftragt Token Cat Limited seine US-Tochtergesellschaft mit der Bewertung eines potenziellen 500-Millionen-Dollar-Finanzierungsplans für Kernspaltungsforschung und M&A, um der wachsenden Nachfrage

Das Management des Unternehmens stellte fest, dass die steigende Nachfrage nach KI und Hochleistungscomputern einen beispiellosen Druck auf die Energieversorgung, Stabilität, Effizienz und langfristigen Kosten ausübt. Vor diesem Hintergrund betrachtet das Unternehmen die Kernspaltung als einen Bereich mit hohem Potenzial und wird über seine US-Tochtergesellschaft deren Trends, Kommerzialisierung und strategische Eignung untersuchen.

BEIJING, 15. November 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach der Veräußerung seines seit langem unrentablen Geschäftsbereichs und dem Abschluss der organisatorischen Umstrukturierung seine strategische Expansion in den Bereichen Hochtechnologie und Energien der nächsten Generation beschleunigt. Die US-Tochtergesellschaft des Unternehmens wurde nun ermächtigt, einen Finanzierungsplan in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar zu prüfen, um die potenzielle Anwendung von Kernspaltungsenergie in der zukünftigen Computerinfrastruktur zu untersuchen und deren Eignung als langfristige, stabile Energiequelle für energieintensive künstliche Intelligenz-Anwendungen zu bewerten.

Im Rahmen dieser strategischen Initiative plant die US-Tochtergesellschaft des Unternehmens, intensivere Gespräche mit mehreren Forschungseinrichtungen, Energieingenieurbüros und Unternehmen für KI-Computing-Infrastruktur aufzunehmen, um mögliche Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Ziel ist es, einen umfassenden Forschungsrahmen zu entwickeln, der sich auf fortschrittliche Kernspaltungsreaktortechnologien, kleine modulare Energiesysteme und integrierte kernkraftbetriebene Rechnerarchitekturen konzentriert.

Guangsheng Liu, Chief Executive Officer von Token Cat Limited, kommentierte:

„Der wachsende Energiebedarf der KI verändert die globale Technologielandschaft. Wir sehen Energie-Lösungen der nächsten Generation als einen Schlüsselfaktor für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Computing. Durch die Frühphasenforschung der US-Tochtergesellschaft wollen wir die potenzielle Rolle der Kernspaltung in der Computing-Infrastruktur der nächsten Generation proaktiv bewerten. Wir werden diese Strategie mit Vorsicht und Ehrgeiz verfolgen, um uns eine starke Position im kommenden Technologiezyklus zu sichern."

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß Abschnitt 21E des Börsengesetzes und dem US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen, einschließlich derjenigen über die Pläne und Aussichten des Unternehmens, sind durch Begriffe wie „können", „werden", „erwarten", „voraussehen", „beabsichtigen", „glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Sie basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den SEC-Unterlagen des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

