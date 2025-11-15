Am Ausstellungsort durchschnitt Herr Bach das Band zur Eröffnung der Kunstausstellung und vertiefte sich in die Ausstellung von Yuan Xikun. Bach bewunderte eine Porträtskulptur, die Yuan sorgfältig für ihn angefertigt hatte, und posierte sogar für ein Foto. Dies schuf einen bewegenden Moment, der als „Bach trifft Bach" bezeichnet wurde. Er äußerte sich sehr lobend über Yuans Werke und war der Ansicht, dass sie den Geist und das Wesen von Sportlern perfekt eingefangen hätten und eine perfekte Mischung aus Sportgeist und humanistischer Kunst darstellten.

GUANGZHOU, China, 15. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Ehrenpräsident auf Lebenszeit des IOC, Dr. Thomas Bach, besuchte am Nachmittag des 10. November Guangzhou. Während seines Besuchs besichtigte er die 10. chinesische Sportkunstausstellung und die chinesische Sportkulturausstellung und erinnerte sich an seine unvergesslichen Erlebnisse bei den Nationalen Spielen im Laufe der Jahre. Er erhielt außerdem ein Kunstwerk mit chinesischen Schriftzeichen als Geschenk vom Chinesischen Sportmuseum. Anschließend besuchte Herr Bach den One Heung Kong Art Square, wo er eine Kunstausstellung des renommierten Bildhauers Yuan Xikun besichtigte.

Yuan Xikun, ein international renommierter Künstler, wurde als UN-Kunstmeister für die Umwelt ausgezeichnet und genießt in der globalen Kunstwelt hohes Ansehen. Er hat eine Reihe naturgetreuer Skulpturen des Gründers der modernen Olympischen Spiele Pierre de Coubertin, des ehemaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch und von Bach selbst geschaffen. Diese Werke verewigen nicht nur das Charisma der olympischen Führer, sondern dienen auch als kostbare Behälter für sportliche und humanistische Erinnerungen.

In einem Interview mit der Guangzhou Daily sagte Bach, dass er sich jedes Mal freue, in China zu sein. Durch seine Reise zu den National Games hatte er die Gelegenheit, viele herausragende Athleten kennenzulernen, was für ihn eine äußerst wertvolle Erfahrung war. Er war fest davon überzeugt, dass die 15. Nationalen Spiele der Volksrepublik China sowohl für die Athleten als auch für die Organisatoren ein durchschlagender Erfolg sein würden.

Im One Heung Kong Champion Home führte Bach außerdem ein freundliches Gespräch mit mehreren Vertretern von Sportchampions, darunter Badminton-Weltmeister Tang Jiuhong, Olympiasieger und Weltrekordhalter Wu Dajing, der Gewinner der Synchronspringen vom 10-Meter-Turm bei den Olympischen Spielen 2012 in London und Cheftrainer des Guangzhou Diving Teams Zhang Yanquan sowie die ehemalige chinesische Synchronschwimmerin und Weltmeisterin Zhong Ni. Gemeinsam erlebten sie den Start dieser Plattform, die Sportgeist und künstlerisches Flair während der Nationalen Spiele miteinander verbindet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2822084/image_841870_12507477.jpg

