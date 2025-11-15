Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 46/25
Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 46/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Bayer
Performance KW 46/25: +12,42 %
DAX Top 1
Merck
Performance KW 46/25: +9,28 %
DAX Top 2
Porsche Holding SE
Performance KW 46/25: +7,21 %
DAX Top 3
Commerzbank
Performance KW 46/25: +6,94 %
DAX Top 4
Brenntag
Performance KW 46/25: +6,94 %
DAX Top 5
Zalando
Performance KW 46/25: -3,86 %
DAX Flop 1
Continental
Performance KW 46/25: -4,53 %
DAX Flop 2
E.ON
Performance KW 46/25: -6,27 %
DAX Flop 3
Siemens
Performance KW 46/25: -6,75 %
DAX Flop 4
Scout24
Performance KW 46/25: -8,76 %
DAX Flop 5
Nagarro
Performance KW 46/25: +15,54 %
TecDAX Top 1
Bechtle
Performance KW 46/25: +15,03 %
TecDAX Top 2
Kontron
Performance KW 46/25: +8,07 %
TecDAX Top 3
CANCOM SE
Performance KW 46/25: +6,64 %
TecDAX Top 4
Jenoptik
Performance KW 46/25: +6,28 %
TecDAX Top 5
HENSOLDT
Performance KW 46/25: -4,04 %
TecDAX Flop 1
SILTRONIC AG
Performance KW 46/25: -5,96 %
TecDAX Flop 2
Evotec
Performance KW 46/25: -8,41 %
TecDAX Flop 3
IONOS Group
Performance KW 46/25: -8,84 %
TecDAX Flop 4
United Internet
Performance KW 46/25: -8,86 %
TecDAX Flop 5
Cisco Systems
Performance KW 46/25: +9,94 %
Dow Jones Top 1
Merck & Co
Performance KW 46/25: +8,27 %
Dow Jones Top 2
Amgen
Performance KW 46/25: +6,85 %
Dow Jones Top 3
Johnson & Johnson
Performance KW 46/25: +4,36 %
Dow Jones Top 4
Nike (B)
Performance KW 46/25: +3,90 %
Dow Jones Top 5
The Home Depot
Performance KW 46/25: -1,77 %
Dow Jones Flop 1
Visa (A)
Performance KW 46/25: -2,07 %
Dow Jones Flop 2
JPMorgan Chase
Performance KW 46/25: -2,65 %
Dow Jones Flop 3
Amazon
Performance KW 46/25: -3,44 %
Dow Jones Flop 4
Walt Disney
Performance KW 46/25: -4,04 %
Dow Jones Flop 5
Cisco Systems
Performance KW 46/25: +9,94 %
US Tech 100 Top 1
Biogen
Performance KW 46/25: +7,88 %
US Tech 100 Top 2
Amgen
Performance KW 46/25: +6,85 %
US Tech 100 Top 3
Vertex Pharmaceuticals
Performance KW 46/25: +6,05 %
US Tech 100 Top 4
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 46/25: +5,27 %
US Tech 100 Top 5
The Trade Desk Registered (A)
Performance KW 46/25: -10,71 %
US Tech 100 Flop 1
Tesla
Performance KW 46/25: -10,87 %
US Tech 100 Flop 2
AppLovin Registered (A)
Performance KW 46/25: -10,93 %
US Tech 100 Flop 3
Arm Holdings
Performance KW 46/25: -11,95 %
US Tech 100 Flop 4
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 46/25: -15,67 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 46/25: +12,42 %
E-Stoxx 50 Top 1
BBVA
Performance KW 46/25: +7,39 %
E-Stoxx 50 Top 2
Banco Santander
Performance KW 46/25: +6,29 %
E-Stoxx 50 Top 3
Siemens Energy
Performance KW 46/25: +5,98 %
E-Stoxx 50 Top 4
BNP Paribas (A)
Performance KW 46/25: +5,92 %
E-Stoxx 50 Top 5
Deutsche Boerse
Performance KW 46/25: -1,56 %
E-Stoxx 50 Flop 1
ASML Holding
Performance KW 46/25: -1,95 %
E-Stoxx 50 Flop 2
SAP
Performance KW 46/25: -2,93 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Siemens
Performance KW 46/25: -6,75 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Wolters Kluwer
Performance KW 46/25: -7,30 %
E-Stoxx 50 Flop 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 46/25: +10,02 %
SMI Top 1
Roche Holding
Performance KW 46/25: +8,70 %
SMI Top 2
Givaudan
Performance KW 46/25: +3,45 %
SMI Top 3
Novartis
Performance KW 46/25: +3,30 %
SMI Top 4
Alcon
Performance KW 46/25: +2,72 %
SMI Top 5
Swiss Life Holding
Performance KW 46/25: -0,23 %
SMI Flop 1
Swisscom
Performance KW 46/25: -1,69 %
SMI Flop 2
ABB
Performance KW 46/25: -1,93 %
SMI Flop 3
Logitech International
Performance KW 46/25: -2,40 %
SMI Flop 4
Amrize
Performance KW 46/25: -3,76 %
SMI Flop 5
STRABAG
Performance KW 46/25: +9,71 %
ATX Top 1
voestalpine
Performance KW 46/25: +7,24 %
ATX Top 2
Raiffeisen Bank International
Performance KW 46/25: +6,53 %
ATX Top 3
Wienerberger
Performance KW 46/25: +5,85 %
ATX Top 4
OMV
Performance KW 46/25: +3,59 %
ATX Top 5
Andritz
Performance KW 46/25: -0,70 %
ATX Flop 1
Lenzing
Performance KW 46/25: -4,76 %
ATX Flop 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 46/25: -7,14 %
ATX Flop 3
DO & CO
Performance KW 46/25: -7,23 %
ATX Flop 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 46/25: -8,96 %
ATX Flop 5
Hang Lung Properties
Performance KW 46/25: +19,10 %
Hang Seng Top 1
Power Assets Holdings
Performance KW 46/25: +13,64 %
Hang Seng Top 2
JD Health International
Performance KW 46/25: +12,64 %
Hang Seng Top 3
Shenzhou International Group Holdings
Performance KW 46/25: +7,48 %
Hang Seng Top 4
China Life Insurance (H)
Performance KW 46/25: +6,98 %
Hang Seng Top 5
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 46/25: -5,68 %
Hang Seng Flop 1
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 46/25: -5,96 %
Hang Seng Flop 2
Lenovo Group
Performance KW 46/25: -6,74 %
Hang Seng Flop 3
Haidilao International Holding
Performance KW 46/25: -12,77 %
Hang Seng Flop 4
China Mengniu Dairy
Performance KW 46/25: -12,79 %
Hang Seng Flop 5
