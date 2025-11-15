NICKEL wird zum begehrten Gut! Firma kommt auf Prior-Liste! Rallye startet!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 15.11.2025, 12:03 Uhr Berlin/Zürich ·

die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs), das Wachstum von stationären Energiespeichern, Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Elektrifizierung von Infrastruktur sind die zentralen Treiber für Batteriemetalle.

Laut der Oregon Group, wird die Menge an Metallen, die in Lithium-Ionen-Batterien verbaut werden, vonetwa 12 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf rund 53 Millionen Tonnen bis 2040 ansteigen, ein Wachstum von rund 10,4 % p.a.!

Dies wäre eine Vervierfachung der Nachfrage, doch im gleichen Zeitraum wird die Angebotsseite nicht annähernd mithalten können.

Beim Thema Nickel sind sich sogar USA und Kanada einig!

In der letzten Zeit gab es wohl nicht viele Themen, in denen sich der amerikanische Präsident und der kanadische Premier einig waren. Die Aufnahme von Nickel in die Liste der kritischen Mineralien, lässt die Politik zumindest wieder etwas zusammenrücken.

Quelle: U.S. Geological Survey

Auch wenn Nickel in der Medienlandschaft noch keine Bedeutung findet, rückt der Rohstoff immer mehr inden Fokus der Großmächte USA, China und Kanada und landet somit zwangsläufig auf dem Tisch der Investoren. Denn so langsam scheint man zu begreifen, dass die Energiewende sehr eng mit Nickel verbunden ist und die Nachfrage nach diesem knappen Rohstoff eklatant steigt. Und das nicht nur bei uns…

China schraubt den Bedarf an Nickel drastisch nach oben!

China ist aktuell der weltweit größte Energieverbraucher, was vor allem auf das starke Wirtschaftswachstum und die große Bevölkerung (mehr als 1,4 Milliarden Menschen) zurückzuführen ist. Über viele Jahre wurde der Strombedarf des Landes primär durch Kohle gedeckt. Mittlerweile ist jedoch ein signifikanter Wandel zu beobachten: Im ersten Quartal 2025 sank Chinas CO₂-Ausstoß erstmals, obwohl der Stromverbrauch weiter zunahm.

Diese Entwicklung ist auf erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien zurückzuführen. Die installierte Kapazität von Wind- und Solaranlagen übersteigt inzwischen die aller anderen Länder zusammengenommen. Laut Angaben des Forschungszentrums für Energie und saubere Luft (Crea) in Finnland verursachte die chinesische Stromerzeugung im ersten Quartal des Jahres 5,8 Prozent weniger Emissionen als im Vorjahr, während der Stromverbrauch um 2,5 % stieg. Auch für 2025 werden erneut Rekordwerte beim Ausbau von Wind- und Solarkapazitäten erwartet.

Rund 50 Prozent der neu zugelassenen PKW im Reich der Mitte sind mittlerweile elektrisch, neben E-Taxix und E-Bussen. Für Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb gelten sogar zeitweise Fahrverbote zur Reduzierung der Emissionen.

Um die gigantischen Strommengen effektiv einsetzen zu können und Verluste zu minimieren setzt China auf riesige Energiespeichersysteme. Dazu wird natürlich jede Menge an Batteriespeichermetallen benötigt, darunter vor allem Nickel.

Umso wichtiger sind Premiumprojekte, wie Crawford, von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), bei dem noch dieses Jahr die Produktionsentscheidung fallen soll. Dieses „Generationen“-Projekt einmal in Produktion gebracht würde die Firma zu den ganz Großen aufsteigen lassen, genauer gesagt, zu dem drittgrößten Nickel-Sulfid-Produzenten der Welt, mit obendrein den zweitgrößten Nickelreserven weltweit.

Politik mischt mit! Crawford Bestandteil der Projektliste von Premierminister Mark Carney!

Erst vor wenigen Tagen berichteten die kanadischen Medien, dass die Liste der geförderten Großprojekte vom kanadischen Premierminister Mark Carney erweitert werden soll. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit betonte Premierminister Mark Carney die Notwendigkeit, ambitioniert zu denken und schnell zu handeln, um Kanada zur „führenden Energiemacht der Welt“ auszubauen.

Bereits im September kündigte die Regierung die ersten Projekte an, die vom neu gegründeten Büro für Großprojekte (Major Projects Office, MPO) vorangetrieben werden sollen. Dieses Büro wurde ebenfalls erst kürzlich eingerichtet, um bestehende Regeln und Vorschriften zu umgehen und Genehmigungen zu beschleunigen.

Laut Regierung sollen die Major Projects Office-Projekte den „nationalen Aufbau“ beschleunigen, wobei der Fokus auf behördlichen Genehmigungen und Finanzierung liegt. Zu den ersten Projekten zählte z.B. der Ausbau des Hafens in Montreal, eine LNG-Erweiterung und zwei Bergbauprojekte.

Der Ritterschlag!

Nun wurde aus hunderten von regierungsrelevanten Großprojekten erstmals eine Handvoll förderungswürdiger Prestigeprojekte ausgewählt. Das Crawford-Nickel-Projekt von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) in Timmins, Ontario steht auf dieser Shortlist, die Premierminister Mark Carney über das neue Major Projects Office („Special/Major Projects List“) beschleunigt voranbringen will.

Dies gleicht einem Ritterschlag. Denn wer es auf diese Liste geschafft hat, erhält nicht nur erhebliches mediales Interesse, was gleichermaßen neue Investoren anzieht, sondern auch staatliche Unterstützung.

Teil dieser Initiative ist es, das alle benötigen Genehmigungen innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein müssen. Dies senkt das Unternehmensrisiko eklatant, nicht zuletzt auch deshalb, da über verschiedene behördliche Stellen finanzielle Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

Die Entscheidung kommt bei den Investoren sehr gut an, seitdem der erste Bericht diesbezüglich aufgetaucht ist, bekam Canada Nickel (WKN: A2P0XC) kurstechnisch ordentlichen Rückenwind, bei gigantischem Handelsvolumen! Ein vertrauenserweckendes Indiz dafür, dass sich auch größere Investoren positionieren.

Quelle: comdirect.de (Börse: TSX.V; Währung CAD / Bearbeitet Autor 14.11.25)

Trotz der zugegebenermaßen guten kurzfristigen Performance ist die Marktkapitalisierung von nur rund 362 Mio. CAD (rund 217 Mio. EUR) im Vergleich zum Projektstatus und der neuen Fördermöglichkeiten durch die kanadische Regierung schlichtweg lachhaft.

Wenn Crawford produziert, klingelt auch die kanadische Staatskasse! Und dass nicht schlecht!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) schreitet in sieben Meilen Stiefeln in Richtung Produktion. Mit Hilfe von Premier Carney ist vielleicht sogar noch ein signifikanter Zwischenspurt denkbar und der Produktionsbeginn schon ab Mitte 2027 möglich.

Quelle: Canada Nickel (Präsentation)

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) befindet sich schon in der Produktions-Entscheidungsphase, mit möglichem Produktionsbeginn Ende 2027. Ab dann sollten nicht nur bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die Kassen klingeln, sondern auch die Staatskassen. Denn nach der neuesten Economic-Impact-Study vom 15. Oktober 2025, wird die Crawford -Mine eine Lebensdauer von mehr als 40 Jahren haben. In dieser Zeit wird das Projekt einen Betrag zum Bruttoinlandsprodukt von Kanada in Höhe von mehr als 70 Mrd. CAD leisten.

Zudem werden 1.000 direkte und mehr als 3.000 indirekte Jobs geschaffen, die wiederum ca. 16 Mrd. CAD als Einkommen generieren. Dadurch fließen dem Staat etwa 7,7 Mrd. CAD zu, der Provinz weitere 8,3 Mrd. CAD. Kein Wunder, das auch der Staat ein großes Interesse daran hat, das Projekt zu finalisieren. Dabei muss man bedenken, dass sich diese Zahlen auf eine Lebensdauer von 40 Jahren beziehen. Die Liegenschaft wurde aber erst zu einem kleinem Teil exploriert. Es ist somit davon auszugehen, dass sich die Reserven und Ressourcen noch deutlich erhöhen werden und das Minenleben erheblich verlängert wird.

Fazit: Canada Nickel (WKN: A2P0XC) startet durch!

Es muss nicht immer Gold, Silber oder Lithium sein. Obwohl Nickel in den Medien noch keine Betrachtung findet, hat es alles, um der neue Superstar der kritischen Metalle zu werden. China benötigt unglaubliche Mengen dieses knappen Guts, um seine Energiewende zu stemmen. Trump hat ebenfalls schon länger ein Auge darauf geworfen und Kanada handelt, indem man Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Crawford-Projekt auf die Liste der geförderten Großprojekte setzt. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist somit zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Die aktuell zweitgrößte Reserve der Welt könnte laut Management schon ohne Beschleunigungsverfahren bereits 2027 in Produktion gehen. Das „who is who“ der Big Player sind bereits Großaktionäre der Gesellschaft. Allein Agnico Eagle und Anglo American verfügen zusammen über eine Marktkapitalisierung von weit über 100 Mrd. USD und halten zusammen rund 17 % der ausstehenden Anteile an Canada Nickel (WKN: A2P0XC).

Zudem ist kein geringerer als Samsung SDI bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit an Bord, die übrigens erst jüngst einen Milliarden-Deal mit Tesla eingestielt haben. Mit diesen Schwergewichten an Bord sollte es für Canada Nickel (WKN: A2P0XC) kein großes Problem darstellen, Crawford in Produktion zu bringen, vielleicht sogar noch früher als 2027, was durch den Mark Carney-Boost durchaus möglich wäre! Zudem wird mit jeder weiteren Projektentwicklung eine Übernahme durch einen Major wahrscheinlicher, vor allem unter der Prämisse, dass bereits im März Übernahmegerüchte kursierten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

