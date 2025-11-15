Cashflow für Anleger
Diese Aktie zahlt satte +5,85 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Mit einer Dividendenrendite von +5,85 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
OCBC ist eine führende Bank in Südostasien mit umfassenden Finanzdienstleistungen und starker regionaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind DBS, UOB und Maybank. OCBC's Alleinstellungsmerkmale sind innovative digitale Lösungen und regionale Vernetzung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Oversea-Chinese Banking nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Oversea-Chinese Banking gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,85 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+19,10 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,11 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Oversea-Chinese Banking investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +102,54 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Oversea-Chinese Banking verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,85 %.
Mit +5,85 % Dividendenrendite bietet Oversea-Chinese Banking ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,10 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Oversea-Chinese Banking für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,85 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,11.
Oversea-Chinese Banking weißt eine Marktkapitalisierung von 55,78 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,85 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Oversea-Chinese Banking Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.11.2025
Mit einer Performance von +1,84 % konnte die Oversea-Chinese Banking Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,980000
|+13,95 %
|+5,85 %
|2024
|0,860000
|+7,50 %
|+6,04 %
|2023
|0,800000
|+42,86 %
|+6,22 %
|2022
|0,560000
|+36,92 %
|+4,52 %
|2021
|0,409000
|0,00 %
|+3,32 %
Warum Oversea-Chinese Banking für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,85 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +19,10 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,11
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Oversea-Chinese Banking Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,79 %
|1 Monat
|+10,61 %
|3 Monate
|+9,97 %
|1 Jahr
|+5,60 %
Informationen zur Oversea-Chinese Banking Aktie
Es gibt 4 Mrd. Oversea-Chinese Banking Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,78 Mrd. € wert.
Oversea-Chinese Banking Aktie jetzt kaufen?
Ob die Oversea-Chinese Banking Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oversea-Chinese Banking Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.