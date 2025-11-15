Diese Aktie zahlt satte +5,85 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

OCBC ist eine führende Bank in Südostasien mit umfassenden Finanzdienstleistungen und starker regionaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind DBS, UOB und Maybank. OCBC's Alleinstellungsmerkmale sind innovative digitale Lösungen und regionale Vernetzung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Oversea-Chinese Banking nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Oversea-Chinese Banking gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,85 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,10 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Oversea-Chinese Banking investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +102,54 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Oversea-Chinese Banking verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,85 %.

Mit +5,85 % Dividendenrendite bietet Oversea-Chinese Banking ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,10 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Oversea-Chinese Banking für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,85 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,11.

Oversea-Chinese Banking weißt eine Marktkapitalisierung von 55,78 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,85 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.