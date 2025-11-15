Starke Ausschüttungen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Mit einer Dividendenrendite von +3,51 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Preferred Bank ist eine spezialisierte Bank für KMUs und vermögende Privatkunden, die Kredite und Finanzdienstleistungen anbietet. Sie ist regional stark in Kalifornien und konkurriert mit City National Bank und East West Bank. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist der exzellente Kundenservice und maßgeschneiderte Lösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Preferred Bank nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Preferred Bank gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,51 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+13,83 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,90 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Preferred Bank investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +151,60 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Preferred Bank verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,51 %.
Mit +3,51 % Dividendenrendite bietet Preferred Bank ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,83 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Preferred Bank für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,51 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,90.
Preferred Bank weißt eine Marktkapitalisierung von 957,50 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,51 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Preferred Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.11.2025
Die Preferred Bank Aktie notiert aktuell bei 78,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um 0,00 % zugelegt, was einem Anstieg von 0,00 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|3,00
|+5,26 %
|+3,51 %
|2024
|2,85
|+21,28 %
|+3,63 %
|2023
|2,35
|+27,72 %
|+3,86 %
|2022
|1,840000
|+17,20 %
|+2,60 %
|2021
|1,570000
|0,00 %
|+2,31 %
Warum Preferred Bank für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,51 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +13,83 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 8,90
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Preferred Bank Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,63 %
|1 Monat
|+2,61 %
|3 Monate
|-1,26 %
|1 Jahr
|-12,78 %
Informationen zur Preferred Bank Aktie
Es gibt 12 Mio. Preferred Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 957,50 Mio. € wert.
Preferred Bank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Preferred Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Preferred Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.