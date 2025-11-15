Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Gast beim Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr (FOTO)
- Politischer Ehrengast: Ministerpräsident Hendrik Wüst im Austausch mit
Top-CEOs
- Neuer Mitgliederrekord: 78 Partnerunternehmen und -institutionen markieren
einen neuen Höchststand seit Gründung
- Enge Kooperationen: Zusammenarbeit mit Regionalverband Ruhr und
RuhrKunstMuseen beschlossen
Ministerpräsident Hendrik Wüst war bei der Vollversammlung des Initiativkreises
Ruhr am Samstag bei der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf als politischer
Ehrengast geladen. Wüst betonte in seinem Impuls die wichtige Rolle des
Initiativkreises Ruhr für die Region und tauschte sich mit den Vertreterinnen
und Vertretern der Wirtschaft und weiteren Institutionen aus. Ministerpräsident
Hendrik Wüst: "Das Ruhrgebiet hat die Kraft, sich stets neu zu erfinden.
Innovation paart sich mit Fleiß und Pragmatismus. Der Initiativkreis Ruhr ist
Antreiber dieses starken Geistes. Er zeigt, wie die Region Herausforderungen
angeht und dazu beiträgt, Chancen für Wohlstand auch in Zukunft zu nutzen."
Drei neue Partnerunternehmen in den Kreis aufgenommen
Dr. Christoph Müller , Vorsitzender der Geschäftsführung des
Übertragungsnetzbetreibers Amprion, Andreas Schlüter , Erster
Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken und Dr. Rieke Ringel , Consultant
des Beratungsunternehmens Egon Zehnder werden ab sofort ihre Unternehmen in dem
Wirtschaftsbündnis vertreten. "Der Initiativkreis Ruhr und Amprion machen das
Gleiche: Wir transportieren die Energie des Ruhrgebiets - darum sind wir dabei",
sagt Müller. Schlüter betont: "Als Knappschaft Kliniken sind wir nicht nur
wirtschaftlich relevant, sondern auch gesellschaftlich tief verankert. Deshalb
engagieren wir uns im Initiativkreis Ruhr." Dr. Rieke Ringel Consultant bei Egon
Zehnder betont: "Im Initiativkreis Ruhr setzt sich Egon Zehnder dafür ein, die
vielfältigen Talente unserer Region zu fördern - gemeinsam gestalten wir die
Zukunft des Ruhrgebiets.
Enge Kooperationen mit dem Regionalverband Ruhr und den RuhrKunstMuseen
Der Initiativkreis Ruhr geht darüber hinaus weitere Bündnisse ein. Im Zuge der
im Frühjahr vereinbarten Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) nahm
Regionaldirektor Garrelt Duin erstmals als ständiger Gast an der Vollversammlung
teil. "Wir werden noch intensiver als vorher zusammenarbeiten und gemeinsam das
neue Ruhrgebiet gestalten, das seine Stärken selbstbewusst nach Außen vertritt",
sagt Duin.
Die Vollversammlung beschloss außerdem, eng mit den RuhrKunstMuseen zu
kooperieren. Der Initiativkreis Ruhr und das Netzwerk von 21 Museen im
Ruhrgebiet werden dazu neue gemeinsame Formate entwickeln, um den Austausch
zwischen Wirtschaft und Kultur weiter zu fördern.
Der Initiativkreis Ruhr setzt neue Impulse für die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung der Region.
Die Gastgeberin der Vollversammlung, Andrea Wasmuth, wurde im Vorfeld von Guido
Kerkhoff interviewt. Zum Interview. (https://initiativkreis-ruhr.de/dasruhrgebie
t/wir-koennen-uns-gluecklich-schaetzen-viele-unterschiedliche-medien-zu-haben-an
drea-wasmuth-mit-initiativkreis-ruhr-moderator-guido-kerkhoff/)
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.initiativkreis-ruhr.de
