Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Gast beim Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr (FOTO)

Ministerpräsident Hendrik Wüst war bei der Vollversammlung des Initiativkreises

Ruhr am Samstag bei der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf als politischer

Ehrengast geladen. Wüst betonte in seinem Impuls die wichtige Rolle des

Initiativkreises Ruhr für die Region und tauschte sich mit den Vertreterinnen

und Vertretern der Wirtschaft und weiteren Institutionen aus. Ministerpräsident

Hendrik Wüst: "Das Ruhrgebiet hat die Kraft, sich stets neu zu erfinden.

Innovation paart sich mit Fleiß und Pragmatismus. Der Initiativkreis Ruhr ist

Antreiber dieses starken Geistes. Er zeigt, wie die Region Herausforderungen

angeht und dazu beiträgt, Chancen für Wohlstand auch in Zukunft zu nutzen."





Neu im Bündnis sind die Unternehmen Amprion , die Knappschaft Kliniken und EgonZehnder . Damit sind nun 78 Unternehmen und Institutionen Teil der Gemeinschaft- so viele wie nie seit seiner Gründung im Jahr 1989. "Der Mitglieder-Rekordzeigt, wie stark sich die Wirtschaft mit der Region und ihren Menschen verbundenfühlt. Wir spüren ein steigendes Bedürfnis von Unternehmen, sich gerade inZeiten wachsender Herausforderungen als Teil einer starken Gemeinschaft zuengagieren", sagt Guido Kerkhoff , Moderator des Initiativkreises Ruhr undVorsitzender des Vorstands von Klöckner & Co. "Im Ruhrgebiet verstehen wir es,aus Krisen Mut und Ideen zu schöpfen. Deshalb ist es uns wichtig, dass Politik,Wirtschaft und Wissenschaft im engen Austausch stehen. Auch über Initiativen wiedie BRYCK Startup Alliance sind die Universitäten zu zentralen Bausteinen fürdie wirtschaftliche Zukunft geworden."Auch der Junge Initiativkreis Ruhr, der Fach- und Führungskräfte unter 40 Jahrenin einem Netzwerk zusammenbringt, verzeichnet einen neuen Rekord: Mit 37Mitgliedern ist er so groß wie nie zuvor. Im kommenden Jahr feiert der "JungeIR" sein zehnjähriges Bestehen.Drei neue Partnerunternehmen in den Kreis aufgenommenDr. Christoph Müller , Vorsitzender der Geschäftsführung desÜbertragungsnetzbetreibers Amprion, Andreas Schlüter , ErsterHauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken und Dr. Rieke Ringel , Consultantdes Beratungsunternehmens Egon Zehnder werden ab sofort ihre Unternehmen in demWirtschaftsbündnis vertreten. "Der Initiativkreis Ruhr und Amprion machen dasGleiche: Wir transportieren die Energie des Ruhrgebiets - darum sind wir dabei",sagt Müller. Schlüter betont: "Als Knappschaft Kliniken sind wir nicht nurwirtschaftlich relevant, sondern auch gesellschaftlich tief verankert. Deshalbengagieren wir uns im Initiativkreis Ruhr." Dr. Rieke Ringel Consultant bei EgonZehnder betont: "Im Initiativkreis Ruhr setzt sich Egon Zehnder dafür ein, dievielfältigen Talente unserer Region zu fördern - gemeinsam gestalten wir dieZukunft des Ruhrgebiets.Enge Kooperationen mit dem Regionalverband Ruhr und den RuhrKunstMuseenDer Initiativkreis Ruhr geht darüber hinaus weitere Bündnisse ein. Im Zuge derim Frühjahr vereinbarten Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) nahmRegionaldirektor Garrelt Duin erstmals als ständiger Gast an der Vollversammlungteil. "Wir werden noch intensiver als vorher zusammenarbeiten und gemeinsam dasneue Ruhrgebiet gestalten, das seine Stärken selbstbewusst nach Außen vertritt",sagt Duin.Die Vollversammlung beschloss außerdem, eng mit den RuhrKunstMuseen zukooperieren. Der Initiativkreis Ruhr und das Netzwerk von 21 Museen imRuhrgebiet werden dazu neue gemeinsame Formate entwickeln, um den Austauschzwischen Wirtschaft und Kultur weiter zu fördern.Der Initiativkreis Ruhr setzt neue Impulse für die wirtschaftliche undgesellschaftliche Entwicklung der Region.Die Gastgeberin der Vollversammlung, Andrea Wasmuth, wurde im Vorfeld von GuidoKerkhoff interviewt. Zum Interview. (https://initiativkreis-ruhr.de/dasruhrgebiet/wir-koennen-uns-gluecklich-schaetzen-viele-unterschiedliche-medien-zu-haben-andrea-wasmuth-mit-initiativkreis-ruhr-moderator-guido-kerkhoff/)Weitere Informationen finden Sie unter https://www.initiativkreis-ruhr.de