    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Gast beim Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr (FOTO)

    Düsseldorf / Essen (ots) -

    - Politischer Ehrengast: Ministerpräsident Hendrik Wüst im Austausch mit
    Top-CEOs
    - Neuer Mitgliederrekord: 78 Partnerunternehmen und -institutionen markieren
    einen neuen Höchststand seit Gründung
    - Enge Kooperationen: Zusammenarbeit mit Regionalverband Ruhr und
    RuhrKunstMuseen beschlossen

    Ministerpräsident Hendrik Wüst war bei der Vollversammlung des Initiativkreises
    Ruhr am Samstag bei der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf als politischer
    Ehrengast geladen. Wüst betonte in seinem Impuls die wichtige Rolle des
    Initiativkreises Ruhr für die Region und tauschte sich mit den Vertreterinnen
    und Vertretern der Wirtschaft und weiteren Institutionen aus. Ministerpräsident
    Hendrik Wüst: "Das Ruhrgebiet hat die Kraft, sich stets neu zu erfinden.
    Innovation paart sich mit Fleiß und Pragmatismus. Der Initiativkreis Ruhr ist
    Antreiber dieses starken Geistes. Er zeigt, wie die Region Herausforderungen
    angeht und dazu beiträgt, Chancen für Wohlstand auch in Zukunft zu nutzen."

    Neu im Bündnis sind die Unternehmen Amprion , die Knappschaft Kliniken und Egon
    Zehnder . Damit sind nun 78 Unternehmen und Institutionen Teil der Gemeinschaft
    - so viele wie nie seit seiner Gründung im Jahr 1989. "Der Mitglieder-Rekord
    zeigt, wie stark sich die Wirtschaft mit der Region und ihren Menschen verbunden
    fühlt. Wir spüren ein steigendes Bedürfnis von Unternehmen, sich gerade in
    Zeiten wachsender Herausforderungen als Teil einer starken Gemeinschaft zu
    engagieren", sagt Guido Kerkhoff , Moderator des Initiativkreises Ruhr und
    Vorsitzender des Vorstands von Klöckner & Co. "Im Ruhrgebiet verstehen wir es,
    aus Krisen Mut und Ideen zu schöpfen. Deshalb ist es uns wichtig, dass Politik,
    Wirtschaft und Wissenschaft im engen Austausch stehen. Auch über Initiativen wie
    die BRYCK Startup Alliance sind die Universitäten zu zentralen Bausteinen für
    die wirtschaftliche Zukunft geworden."

    Auch der Junge Initiativkreis Ruhr, der Fach- und Führungskräfte unter 40 Jahren
    in einem Netzwerk zusammenbringt, verzeichnet einen neuen Rekord: Mit 37
    Mitgliedern ist er so groß wie nie zuvor. Im kommenden Jahr feiert der "Junge
    IR" sein zehnjähriges Bestehen.

    Drei neue Partnerunternehmen in den Kreis aufgenommen

    Dr. Christoph Müller , Vorsitzender der Geschäftsführung des
    Übertragungsnetzbetreibers Amprion, Andreas Schlüter , Erster
    Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken und Dr. Rieke Ringel , Consultant
    des Beratungsunternehmens Egon Zehnder werden ab sofort ihre Unternehmen in dem
    Wirtschaftsbündnis vertreten. "Der Initiativkreis Ruhr und Amprion machen das
    Gleiche: Wir transportieren die Energie des Ruhrgebiets - darum sind wir dabei",
    sagt Müller. Schlüter betont: "Als Knappschaft Kliniken sind wir nicht nur
    wirtschaftlich relevant, sondern auch gesellschaftlich tief verankert. Deshalb
    engagieren wir uns im Initiativkreis Ruhr." Dr. Rieke Ringel Consultant bei Egon
    Zehnder betont: "Im Initiativkreis Ruhr setzt sich Egon Zehnder dafür ein, die
    vielfältigen Talente unserer Region zu fördern - gemeinsam gestalten wir die
    Zukunft des Ruhrgebiets.

    Enge Kooperationen mit dem Regionalverband Ruhr und den RuhrKunstMuseen

    Der Initiativkreis Ruhr geht darüber hinaus weitere Bündnisse ein. Im Zuge der
    im Frühjahr vereinbarten Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) nahm
    Regionaldirektor Garrelt Duin erstmals als ständiger Gast an der Vollversammlung
    teil. "Wir werden noch intensiver als vorher zusammenarbeiten und gemeinsam das
    neue Ruhrgebiet gestalten, das seine Stärken selbstbewusst nach Außen vertritt",
    sagt Duin.

    Die Vollversammlung beschloss außerdem, eng mit den RuhrKunstMuseen zu
    kooperieren. Der Initiativkreis Ruhr und das Netzwerk von 21 Museen im
    Ruhrgebiet werden dazu neue gemeinsame Formate entwickeln, um den Austausch
    zwischen Wirtschaft und Kultur weiter zu fördern.

    Der Initiativkreis Ruhr setzt neue Impulse für die wirtschaftliche und
    gesellschaftliche Entwicklung der Region.

    Die Gastgeberin der Vollversammlung, Andrea Wasmuth, wurde im Vorfeld von Guido
    Kerkhoff interviewt. Zum Interview. (https://initiativkreis-ruhr.de/dasruhrgebie
    t/wir-koennen-uns-gluecklich-schaetzen-viele-unterschiedliche-medien-zu-haben-an
    drea-wasmuth-mit-initiativkreis-ruhr-moderator-guido-kerkhoff/)

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.initiativkreis-ruhr.de

    Pressekontakt:

    Katja Mazurek
    Leiterin Kommunikation & Pressesprecherin
    Initiativkreis Ruhr GmbH
    Telefon: +49 201 89 66-660
    Telefax: +49 201 89 66-670
    E-Mail: mailto:mazurek@i-r.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116034/6159079
    OTS: Initiativkreis Ruhr GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Gast beim Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr (FOTO) - Politischer Ehrengast: Ministerpräsident Hendrik Wüst im Austausch mit Top-CEOs - Neuer Mitgliederrekord: 78 Partnerunternehmen und -institutionen markieren einen neuen Höchststand seit Gründung - Enge Kooperationen: Zusammenarbeit mit …