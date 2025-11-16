Wirtschaft
Union forder von Airlines niedrigere Ticketpreise
Foto: Urlaubsangebote im Reisebüro (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union ruft die Airlines auf, die Ticketpreise noch vor der von der Koalition beschlossenen Senkung der Luftfahrtsteuer ab Juni 2026 zu senken. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion für Verkehr, Stephan Stracke, sagte der "Bild am Sonntag": "Am besten wäre eine Preissenkung schon vor der Steuersenkung am 1. Juli 2026. Dann würde bereits der nächste Sommerurlaub günstiger."
Das wäre seiner Ansicht nach dann "nicht nur ein gutes Signal für Familien, die auf die Sommerferien angewiesen sind, sondern würde auch den Luftverkehr pushen". Vor allem von der Lufthansa erwarte er zudem, dass sie ihr Flugangebot überprüfe und gestrichene Verbindungen zurücknehme. Wenn Steuern und Gebühren für die Airlines sinken würden, müssten auch die Fluggäste etwas davon haben. "Der Ticketpreis muss runter. Das erwarte ich jetzt von den Fluggesellschaften, allen voran von der Lufthansa", so Verkehrsexperte Stracke.
biber32 schrieb 02.11.25, 17:13
erstmal ist Zeit gewonnen und ich würde fast wetten, es wird keinen Streik geben und falls doch - nicht mehr dieses Jahr.
Cleverer Schachzug!
siehe Auszug auf Q3 Talks:
Die Wahrscheinlichkeit eines Pilotenstreiks?Letztendlich muss die Gewerkschaft diese Frage beantworten. Wie bereits erwähnt, haben wir unsere jährliche Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Die größte Verbesserung der Zufriedenheit zeigt sich bei den Piloten. Diese äußerten keine Sorgen um ihre bereits recht hohen Pensionen, sondern vielmehr um ihre Zukunft, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Karrierechancen. Da wir Streikkosten stets als Personalkosten verbuchen, würde jeder Streik den Kostennachteil der Hauptlinie weiter erhöhen unddie Perspektiven und Karrierechancen zusätzlich verschlechtern. Angesichts all dessen sehe ich Spielraum, da unser Personalchef angeboten hat, über Zukunftsperspektiven anstatt über zusätzliche Pensionen zu sprechen. Wir können uns weitere Erhöhungen schlichtweg nicht leisten und sind dazu auch nicht bereit.
hakan0409 schrieb 24.10.25, 12:24
Was die scheiss Altie innerhalb eine Woche an Kurs verloren hat ist doch inglaublich. Das kann doch nicht sein.
Was die scheiss Altie innerhalb eine Woche an Kurs verloren hat ist doch inglaublich. Das kann doch nicht sein.
matjung schrieb 22.10.25, 23:17
Primär geht es um Arabien.
Qatar darf 24/7 angeflogen werden. Nachtflugverbot kennt man dort nicht.
Die zwei sollten auf EU Boden ihre Hausaufgaben machen --> Warteschlangemanagement am Flughafen optimieren.
Und nicht immer die Wünsche der Gewerkschaften erfüllen.
Traut sich jemand LH bei 7 zu kaufen?
