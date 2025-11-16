DeFi Technologies: Q3 2025 Umsatz 22,5 Mio. USD, neue Führung
DeFi Technologies Inc. beeindruckt mit starken Q3-Zahlen und strategischen Weichenstellungen für die Zukunft.
- DeFi Technologies Inc. meldete für Q3 2025 einen Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar und ein Betriebsergebnis von 9 Millionen US-Dollar, was die Rentabilität des Unternehmens unterstreicht.
- Das Asset-Management-Geschäft von Valour verzeichnete zum 30. September 2025 ein Wachstum der verwalteten Vermögenswerte (AUM) auf etwa 989,1 Millionen US-Dollar, was die steigende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten widerspiegelt.
- Valour erzielte im Quartal Nettomittelzuflüsse in Höhe von 38,8 Millionen US-Dollar, was seit Jahresbeginn insgesamt 116,2 Millionen US-Dollar ausmacht.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde von 218,6 Millionen US-Dollar auf 116,6 Millionen US-Dollar revidiert, was auf Verzögerungen bei Arbitrage-Möglichkeiten zurückzuführen ist.
- Johan Wattenström wurde zum neuen Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden ernannt, während Olivier Roussy Newton als strategischer Berater bleibt.
- Das Unternehmen plant, seine Bilanz durch eine Eigenkapitalfinanzierung von 100 Millionen US-Dollar zu stärken und sich auf zukünftige Arbitrage-Möglichkeiten zu konzentrieren.
