Bitcoin-Kurs stürzt ab: Marktängste und große Verkäufe treiben den Rückgang!

Die Abverkäufe im Kryptomarkt fielen zeitlich mit einem signifikanten Rückgang an den Aktienmärkten zusammen. Die Nasdaq-Futures verloren fast 3 Prozent, nachdem schwache Wirtschaftsdaten aus China veröffentlicht wurden. Die Industrieproduktion wuchs nur um 4,9 Prozent, was unter den Erwartungen lag, und die Anlageinvestitionen sanken um 1,7 Prozent – ein historischer Rückgang. Diese makroökonomischen Unsicherheiten führten dazu, dass die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember schwanden, was die Marktstimmung zusätzlich belastete.

Bitcoin hat in den letzten Tagen einen dramatischen Rückgang erlebt, der durch eine Kombination aus großen Verkäufen, Abflüssen bei Bitcoin-ETFs und wachsender Marktangst ausgelöst wurde. Am Freitagnachmittag fiel der Bitcoin-Kurs unter die Marke von 95.000 US-Dollar und verzeichnete ein Minus von 7,5 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors sank auf 3,21 Billionen US-Dollar. Ein wesentlicher Auslöser für diesen Rückgang war eine massive Liquiditätswelle, die innerhalb weniger Stunden über eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen auslöschte, wobei der Großteil aus Long-Positionen stammte.

Langfristige Bitcoin-Halter begannen ebenfalls, ihre Bestände zu verkaufen, was den Verkaufsdruck weiter erhöhte. Laut Daten von Glassnode fiel die 30-Tage-Veränderung des Long-Term-Holder-Supplies auf ein Niveau, das zuletzt im Januar 2024 beobachtet wurde. In einem Monat wurden rund 815.000 BTC verkauft, was auf einen signifikanten Abgabedruck hinweist. Charlie Shery, Head of Finance bei BTC Markets, erklärte, dass große Investoren ("Whales") seit Wochen verkaufen, während das Kaufinteresse im Markt fehlt.

Zusätzlich erlebten US-Spot-Bitcoin-ETFs am Donnerstag Nettoabflüsse von etwa 870 Millionen US-Dollar, was den zweithöchsten Wert seit ihrer Einführung darstellt. Besonders betroffen waren der Grayscale Mini Trust, BlackRocks IBIT und Fidelity FBTC. Diese Entwicklungen haben die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt, die sich in einem "Risk-off-Modus" befinden und sich zunehmend von Bitcoin abwenden.

Insgesamt zeigen die aktuellen Marktbewegungen, dass Anleger in einem Umfeld von geldpolitischen Unwägbarkeiten und schwachen wirtschaftlichen Daten zunehmend vorsichtig werden. Die Illusion einer stabilen Marktlage scheint zu bröckeln, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge im Bitcoin-Kurs erhöht.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 95.928USD auf CryptoCompare Index (16. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.