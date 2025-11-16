Siemens Energy übertrifft Erwartungen: Dividende und Rekordgewinne!

Vorstandschef Christian Bruch bezeichnete das Jahr als erfolgreich und betonte, dass Siemens Energy profitabel gewachsen sei und den Unternehmenswert spürbar gesteigert habe. Die vorgeschlagene Dividende von 0,70 Euro je Aktie entspricht 50 Prozent des bereinigten Jahresgewinns.

Siemens Energy hat am Donnerstagabend seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei sowohl die eigenen Ziele übertroffen als auch erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende angekündigt. Der Umsatz im Schlussquartal stieg um 9,7 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro, was die Marke von zehn Milliarden Euro überschreitet. Nach Steuern erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 236 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal ein Verlust von 254 Millionen Euro verzeichnet wurde. Für das Gesamtjahr 2025 meldete Siemens Energy einen Gewinn nach Steuern von 1,685 Milliarden Euro, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu 1,335 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt. Der Free Cashflow vor Steuern vervielfachte sich auf 4,663 Milliarden Euro.

Die starke Nachfrage nach Stromtechnologien, sowohl in der konventionellen als auch in der erneuerbaren Energieerzeugung, treibt das Geschäft von Siemens Energy an. Der Auftragseingang im vierten Quartal betrug 14,2 Milliarden Euro, was zu einem Rekordauftragsbestand von 138 Milliarden Euro führte.

Ein Sorgenkind bleibt die spanische Tochtergesellschaft Siemens Gamesa, die im vierten Quartal erneut einen Verlust von 303 Millionen Euro vor Sondereffekten verzeichnete. Das Management bleibt jedoch optimistisch, dass die Sparte im Geschäftsjahr 2026 die Gewinnschwelle erreichen kann.

Für die kommenden Jahre hebt Siemens Energy seine mittel- bis langfristigen Ziele an. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent sowie eine bereinigte EBITA-Marge von 9 bis 11 Prozent prognostiziert. Bis 2028 strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und eine EBITA-Marge von 14 bis 16 Prozent an.

Die positive Entwicklung und die Ankündigung einer Dividende haben die Aktie von Siemens Energy an der Börse steigen lassen, was das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 110,5EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.