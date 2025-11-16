    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renk: Umsatzsprung um 19,2% – Verteidigungsgeschäft als Wachstumsmotor!

    Renk: Umsatzsprung um 19,2% – Verteidigungsgeschäft als Wachstumsmotor!
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Renk, der Spezialist für Panzergetriebe, verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein deutliches Umsatzwachstum von 19,2 Prozent auf 928 Millionen Euro. Dieses Wachstum wird vor allem durch die starke Nachfrage im Verteidigungsgeschäft angetrieben, das mit einem Umsatz von 690 Millionen Euro, einem Anstieg von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, etwa drei Viertel des gesamten Konzernumsatzes ausmacht. Der Konzern bestätigte seine Prognose für 2025, mit einem angestrebten Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen 210 und 235 Millionen Euro.

    Die Profitabilität des Unternehmens verbesserte sich ebenfalls erheblich. Das bereinigte EBIT stieg um 25,5 Prozent auf 141 Millionen Euro, während die EBIT-Marge von 14,4 Prozent auf 15,2 Prozent anstieg. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich von 7 Millionen Euro im Vorjahr auf 55 Millionen Euro. Der Auftragseingang erreichte mit 1,25 Milliarden Euro einen Rekordwert, was einem Anstieg von 45 Prozent entspricht. Der Auftragsbestand belief sich auf 6,4 Milliarden Euro, was dem Fünffachen der aktuellen Jahresumsätze entspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    62,15€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    69,01€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Segment Vehicle Mobility Solutions, das für Antriebe von Leopard- und Bradley-Fahrzeugen zuständig ist, stellte den zentralen Wachstumsmotor dar. Hier stieg der Auftragseingang um 65 Prozent auf 904 Millionen Euro, während der Umsatz um etwa 25 Prozent auf 579 Millionen Euro zunahm. Das bereinigte EBIT in diesem Segment sprang um 36 Prozent auf 105 Millionen Euro, und die Marge kletterte auf 18,1 Prozent.

    Im Bereich Marine & Industry wuchs der Umsatz um 15,5 Prozent auf 268 Millionen Euro, vor allem durch das Aftermarket-Geschäft. Das bereinigte EBIT in diesem Segment stieg um rund 35 Prozent auf 31 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu litt das Gleitlagersegment unter einem schwächeren konjunkturellen Umfeld, was zu einem Rückgang des Auftragseingangs um 9,4 Prozent und einer Margensenkung von 17,6 Prozent auf 16,1 Prozent führte.

    Renk geht gestärkt in die kommenden Quartale und plant, am 20. November auf dem Capital Markets Day die mittelfristige Strategie bis 2030 zu aktualisieren. Die Renk-Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und stieg um über 5,5 Prozent. Das Analysehaus Jefferies bewertete die Zahlen als solide und bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 80 Euro.



    RENK Group

    -2,31 %
    +3,83 %
    -13,14 %
    +3,16 %
    +223,95 %
    +298,84 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 65,21EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Renk: Umsatzsprung um 19,2% – Verteidigungsgeschäft als Wachstumsmotor! Renk, der Spezialist für Panzergetriebe, verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein deutliches Umsatzwachstum von 19,2 Prozent auf 928 Millionen Euro. Dieses Wachstum wird vor allem durch die starke Nachfrage im …