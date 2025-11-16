Renk: Umsatzsprung um 19,2% – Verteidigungsgeschäft als Wachstumsmotor!

Die Profitabilität des Unternehmens verbesserte sich ebenfalls erheblich. Das bereinigte EBIT stieg um 25,5 Prozent auf 141 Millionen Euro, während die EBIT-Marge von 14,4 Prozent auf 15,2 Prozent anstieg. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich von 7 Millionen Euro im Vorjahr auf 55 Millionen Euro. Der Auftragseingang erreichte mit 1,25 Milliarden Euro einen Rekordwert, was einem Anstieg von 45 Prozent entspricht. Der Auftragsbestand belief sich auf 6,4 Milliarden Euro, was dem Fünffachen der aktuellen Jahresumsätze entspricht.

Renk, der Spezialist für Panzergetriebe, verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ein deutliches Umsatzwachstum von 19,2 Prozent auf 928 Millionen Euro. Dieses Wachstum wird vor allem durch die starke Nachfrage im Verteidigungsgeschäft angetrieben, das mit einem Umsatz von 690 Millionen Euro, einem Anstieg von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, etwa drei Viertel des gesamten Konzernumsatzes ausmacht. Der Konzern bestätigte seine Prognose für 2025, mit einem angestrebten Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen 210 und 235 Millionen Euro.

Das Segment Vehicle Mobility Solutions, das für Antriebe von Leopard- und Bradley-Fahrzeugen zuständig ist, stellte den zentralen Wachstumsmotor dar. Hier stieg der Auftragseingang um 65 Prozent auf 904 Millionen Euro, während der Umsatz um etwa 25 Prozent auf 579 Millionen Euro zunahm. Das bereinigte EBIT in diesem Segment sprang um 36 Prozent auf 105 Millionen Euro, und die Marge kletterte auf 18,1 Prozent.

Im Bereich Marine & Industry wuchs der Umsatz um 15,5 Prozent auf 268 Millionen Euro, vor allem durch das Aftermarket-Geschäft. Das bereinigte EBIT in diesem Segment stieg um rund 35 Prozent auf 31 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu litt das Gleitlagersegment unter einem schwächeren konjunkturellen Umfeld, was zu einem Rückgang des Auftragseingangs um 9,4 Prozent und einer Margensenkung von 17,6 Prozent auf 16,1 Prozent führte.

Renk geht gestärkt in die kommenden Quartale und plant, am 20. November auf dem Capital Markets Day die mittelfristige Strategie bis 2030 zu aktualisieren. Die Renk-Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und stieg um über 5,5 Prozent. Das Analysehaus Jefferies bewertete die Zahlen als solide und bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 80 Euro.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 65,21EUR auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.